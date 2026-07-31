Не только наследство: какие выплаты после смерти пенсионера можно получить, если не пропустить срок

Смерть близкого человека влечет за собой не только эмоциональные переживания, но и массу организационных хлопот. Пока родственники решают вопросы с наследованием имущества или недвижимости, они нередко упускают из виду финансовые активы, оставшиеся в Социальном фонде России. Между тем, закон позволяет получить причитающиеся пенсионеру суммы, если соблюдены определенные сроки и условия.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Руки человека складывают пирамиду из золотых и серебряных монет на стеклянном столе

Неполученная страховая пенсия

Пенсионные выплаты прекращаются с первого числа месяца, следующего за тем, в котором наступила смерть. Например, если человек ушел из жизни 15 марта, начисления за март считаются законными. Если деньги не были переведены на банковский счет или получены в кассе, ими могут распорядиться родственники.

"Законодатель жестко определил круг лиц, имеющих право на остатки страховой пенсии. Это прежде всего нетрудоспособные члены семьи, которые на момент кончины проживали совместно с умершим. Соблюдение критерия совместного проживания критически важно для удовлетворения заявления", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Накопительная часть пенсии

Ситуация с накопительной пенсией сложнее. Данный ресурс формировался у граждан 1967 года рождения и младше, а также у участников программ софинансирования. Наследование возможно только в том случае, если смерть наступила до начала выплат из накопительной части.

"Важно понимать, что накопительная часть имеет статус личного капитала. Если гражданин не успел воспользоваться средствами, право на них переходит либо правопреемникам по заявлению, либо родственникам по закону. Причем финансовое планирование здесь часто становится единственным способом не потерять значимую сумму", — отметил макроэкономист Артём Логинов.

Пошаговый алгоритм действий

Для обращения в фонд потребуется собрать пакет документов: свидетельство о смерти, подтверждение родства, СНИЛС умершего и справку о совместном проживании. Ошибки в документах часто приводят к задержкам выплат, поэтому стоит внимательно следить за отчетностью и данными СФР.

"Не стоит верить сообщениям в мессенджерах о якобы полагающихся "забытых индексациях". Подобные фейковые выплаты - инструмент мошенников, стремящихся завладеть доступом к личным кабинетам граждан", — предостерег эксперт Андрей Мельников.

Событие Последствия / Рекомендация Смерть пенсионера Подача заявления в СФР в течение 6 месяцев Работа по ГПД при жизни Учет возможных рисков контракта при расчете активов Пропуск 6-месячного срока Восстановление прав через суд (для накоплений)

Ответы на популярные вопросы о выплатах умерших

Можно ли получить деньги, если пенсионер работал по договору ГПД?

Да, наличие договора ГПД не отменяет права наследников на получение положенных выплат, если они не были получены до указанной даты.

Кто имеет право на накопления, если умерший оставил завещание?

Средства накопительной пенсии выплачиваются лицам, указанным в заявлении о распределении накоплений. Если такого документа нет, очередь определяется законом.

Как подтвердить совместное проживание?

Обычно это делается через выписку из домовой книги или справку о регистрации по месту жительства. Это главное условие получения страховой пенсии умершего.

Что делать, если СФР отказал из-за пропуска срока?

Если пропуск вызван уважительными причинами (например, тяжелой болезнью или нахождением за границей), срок можно восстановить в судебном порядке.

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