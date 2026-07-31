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Банки начнут передавать данные о картах клиентов в единую систему с сентября 2026 года

Экономика

С 1 сентября 2026 года российские банки начнут передавать данные о картах клиентов в единую систему учета. Проект "Антифрод 2.0" призван выявить дропперов — людей, которые обналичивают или переводят украденные мошенниками деньги. Полностью закон заработает к сентябрю 2027 года.

Онлайн оплата: рука держит кредитную карту перед ноутбуком и чашкой кофе
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Онлайн оплата: рука держит кредитную карту перед ноутбуком и чашкой кофе

Механика единого учета карт

Система не отслеживает доходы или расходы граждан. В реестр попадут только номера действующих и закрытых карт, их тип (дебетовые или кредитные) и ИНН владельца. Оператором данных станет Национальная система платежных карт (НСПК).

Такой подход позволит финансовым организациям и регулятору видеть общее число счетов одного человека. Это поможет отделить обычных пользователей от лиц, создающих десятки карт для отмывания средств.

Блокировка подозрительных операций

С 1 марта 2027 года банки обязаны использовать государственную систему "Антифрод". С согласия клиента банк сможет проверять устройство на наличие вредоносного ПО перед транзакцией. Принудительно устанавливать защитные приложения на смартфоны не будут.

Если система обнаружит вирус, крадущий данные, операция заблокируется. Повторная попытка перевода в такой ситуации приведет к заморозке счета на 6 часов. Ответственность за халатность ложится на банк: если финансовая организация проигнорирует сигнал системы или не заблокирует перевод с зараженного устройства, она обязана возместить ущерб клиенту.

Контролировать соблюдение этих правил будет Центральный банк РФ.

Лимиты на количество карт и переводы

С сентября 2027 года вводится ограничение: один человек сможет владеть не более чем 20 платежными картами. Старые карты останутся, но новые выдадут только после проверки через систему учета. В этот лимит попадут и виртуальные карты маркетплейсов (Ozon, Wildberries, Yandex), так как их выпускают дочерние банки экосистем.

Мера контроля Суть ограничения Срок вступления
Единый реестр карт Сбор данных о всех картах и ИНН владельца 1 сентября 2026
Проверка на вредоносное ПО Блокировка операций с вирусным софтом 1 марта 2027
Лимит на количество карт Не более 20 штук на одного человека 1 сентября 2027

Помимо количества карт, с 2027 года введут лимит на переводы между физическими лицами — до 2,4 млн рублей. Это затронет тех, кто получает доход без уплаты налогов.

"Переживать стоит тем, кто очень часто переводит наличные с карты на карту… или получил оплату за работу и не оплачивает с неё налог. Всем остальным — вряд ли", — отметил кандидат экономических наук Владимир Григорьев.

Эксперт пояснил, что система фиксирует отклонения от привычного поведения владельца: резкие крупные переводы или снятия наличных без видимых причин привлекут внимание службы безопасности банка.

"Когда карты существуют разрозненно, сложно понять финансовое состояние человека. Единый реестр позволит видеть, какие карты принадлежат конкретному владельцу", — пояснил кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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