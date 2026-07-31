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Спрос на российский гелий в Азии вырос из-за проблем с поставками с Ближнего Востока

Экономика

Россия наращивает производство и экспорт гелия, используя Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) как главный узел нового нефтегазохимического кластера на Дальнем Востоке. Предприятие уже поставляет сырье в геохимический комплекс "СИБУРа", создавая цепочку с высокой добавленной стоимостью прямо в регионе.

Баллоны с гелием
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Баллоны с гелием

Рынок гелия и спрос в Азии

Гелий стал критически важным ресурсом для высокотехнологичных экономик. Основные покупатели — Китай, США, Япония, Южная Корея и страны Европы. Без этого газа невозможно производить современные микросхемы и чипы для искусственного интеллекта: он охлаждает кремниевые пластины при литографии.

Россия входит в тройку мировых лидеров по добыче гелия. Спрос на российский газ вырос из-за нестабильности поставок с Ближнего Востока. Сейчас Китай остается главным партнером РФ по этому направлению.

Влияние на Сахалин и логистику

Развитие амурского кластера напрямую затрагивает Сахалинскую область. Острова остаются одним из центров газодобычи, поэтому создание смежных производств в макрорегионе меняет всю транспортную и экспортную модель. Переход от сырого газа к высокотехнологичным продуктам переработки делает регион опорной точкой энергетики в АТР.

Помимо гелия, с заводов отгружают этан, пропан-бутан и другие продукты газоразделения, что расширяет возможности местной логистики и экспортные маршруты в сторону Азии.

Показатели производства за 2025 год

За 2025 год объем добычи гелия в России вырос на треть. Основной прирост дали продажи жидкой формы газа, в то время как газообразный гелий остался на прежнем уровне.

Показатель Значение (2025 г.)
Общий объем производства гелия 16,61 млн куб. м
Продажи жидкого гелия 2,323 тыс. тонн
Реализация газообразного гелия 1,94 млн куб. м (-6%)
Доля экспорта от общего объема 65,7%
Доля внутреннего рынка 34,3%

Общая доля отечественной газопереработки в общероссийском объеме достигла 67%. Помимо гелия, отрасль производит моторные топлива, серу, СУГ и метанол.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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