Россия наращивает производство и экспорт гелия, используя Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) как главный узел нового нефтегазохимического кластера на Дальнем Востоке. Предприятие уже поставляет сырье в геохимический комплекс "СИБУРа", создавая цепочку с высокой добавленной стоимостью прямо в регионе.
Гелий стал критически важным ресурсом для высокотехнологичных экономик. Основные покупатели — Китай, США, Япония, Южная Корея и страны Европы. Без этого газа невозможно производить современные микросхемы и чипы для искусственного интеллекта: он охлаждает кремниевые пластины при литографии.
Россия входит в тройку мировых лидеров по добыче гелия. Спрос на российский газ вырос из-за нестабильности поставок с Ближнего Востока. Сейчас Китай остается главным партнером РФ по этому направлению.
Развитие амурского кластера напрямую затрагивает Сахалинскую область. Острова остаются одним из центров газодобычи, поэтому создание смежных производств в макрорегионе меняет всю транспортную и экспортную модель. Переход от сырого газа к высокотехнологичным продуктам переработки делает регион опорной точкой энергетики в АТР.
Помимо гелия, с заводов отгружают этан, пропан-бутан и другие продукты газоразделения, что расширяет возможности местной логистики и экспортные маршруты в сторону Азии.
За 2025 год объем добычи гелия в России вырос на треть. Основной прирост дали продажи жидкой формы газа, в то время как газообразный гелий остался на прежнем уровне.
|Показатель
|Значение (2025 г.)
|Общий объем производства гелия
|16,61 млн куб. м
|Продажи жидкого гелия
|2,323 тыс. тонн
|Реализация газообразного гелия
|1,94 млн куб. м (-6%)
|Доля экспорта от общего объема
|65,7%
|Доля внутреннего рынка
|34,3%
Общая доля отечественной газопереработки в общероссийском объеме достигла 67%. Помимо гелия, отрасль производит моторные топлива, серу, СУГ и метанол.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.