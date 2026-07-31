Роспотребнадзор определил допустимый срок внепланового отключения горячей воды

В России ограничат сроки отключения горячей воды — не более двух недель в год. Соответствующий ответ Роспотребнадзора направил в Госдуму по запросу первого заместителя председателя комитета по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой.

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Норма распространяется на внеплановый ремонт и работы по внутренним системам тепло- и горячего водоснабжения. Отключение не должно превышать 14 суток и выходить за рамки времени, необходимого для вывода из эксплуатации источников тепла и сетей.

Решение о выводе объектов принимается по согласованию с местными органами самоуправления. Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы Владимир Кошелев напоминал: после плановых отключений горячей воды потребители вправе ждать перерасчёта — плата за ЖКХ должна снизиться как минимум на треть.