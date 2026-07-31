В РЖД появились новые ограничения и льготы: кого коснутся изменения при покупке билетов

Минтранс РФ меняет правила продажи билетов на железнодорожный транспорт: упрощается доступ для маломобильных граждан, вводится обязательное уведомление пассажиров об изменениях в расписании и расширяются способы возврата пригородных билетов.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Билет на поезд

Доступ для маломобильных пассажиров

Оформить билет для людей с ограниченными возможностями теперь можно на основании электронных сведений. Перевозчики обязаны резервировать специализированные места для пассажиров в креслах-колясках.

Места данного типа остаются недоступными для остальных категорий граждан до определенного срока. Приобрести их можно будет только за 10 суток до отправления поезда, если они останутся невостребованными.

Информирование и возврат билетов

При покупке билетов на поезда дальнего следования пассажиры теперь обязаны указывать номер мобильного телефона или адрес электронной почты. Эти данные нужны перевозчику для оперативного оповещения об отмене рейса, смене маршрута или замене состава.

С сентября меняется порядок возврата билетов на пригородные поезда с указанием мест. Если раньше процедура была возможна только через билетную кассу, то теперь станут доступны и иные способы оформления возврата.