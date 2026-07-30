Вице-премьер Новак поручил определить формы помощи продавцам-партнерам маркетплейса Wildberries

Правительство РФ подготовит пакет мер поддержки для предпринимателей, чьи товары пострадали при атаках на логистические центры Wildberries. Соответствующее поручение дал вице-премьер Александр Новак по итогам заседания подкомиссии по устойчивости финансового сектора.
В обсуждении оперативной помощи продавцам-партнерам маркетплейса принял участие замглавы администрации президента Максим Орешкин. Чиновники решили сфокусироваться на тех, кто понес прямые убытки из-за уничтожения или повреждения продукции на складах.
|Ответственные ведомства
|Задача и срок
|Минэкономразвития, Минфин, ФНС, Центробанк, бизнес-объединения
|Определить формы поддержки и представить проекты документов в кабмин до 10 августа
Глава Минэкономразвития Максим Решетников разбил план действий на три этапа. Сначала ведомства сосредоточатся на восстановлении логистики, чтобы доставить товары покупателям без сбоев. Затем помогут производителям и поставщикам вернуться к привычному ритму работы.
Финальной целью станет создание системы, которая сделает цепочки поставок более надежными. Речь идет об увеличении товарных запасов на региональных складах и ускорении сроков доставки продукции в будущем.
Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.