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Вице-премьер Новак поручил определить формы помощи продавцам-партнерам маркетплейса Wildberries

Экономика

Правительство РФ подготовит пакет мер поддержки для предпринимателей, чьи товары пострадали при атаках на логистические центры Wildberries. Соответствующее поручение дал вице-премьер Александр Новак по итогам заседания подкомиссии по устойчивости финансового сектора.

Пункт Wildberries
Фото: Openverse by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пункт Wildberries

В обсуждении оперативной помощи продавцам-партнерам маркетплейса принял участие замглавы администрации президента Максим Орешкин. Чиновники решили сфокусироваться на тех, кто понес прямые убытки из-за уничтожения или повреждения продукции на складах.

Ответственные ведомства Задача и срок
Минэкономразвития, Минфин, ФНС, Центробанк, бизнес-объединения Определить формы поддержки и представить проекты документов в кабмин до 10 августа

Глава Минэкономразвития Максим Решетников разбил план действий на три этапа. Сначала ведомства сосредоточатся на восстановлении логистики, чтобы доставить товары покупателям без сбоев. Затем помогут производителям и поставщикам вернуться к привычному ритму работы.

Финальной целью станет создание системы, которая сделает цепочки поставок более надежными. Речь идет об увеличении товарных запасов на региональных складах и ускорении сроков доставки продукции в будущем.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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