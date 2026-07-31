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BMW заключила десятилетнее соглашение на поставку чипов для автомобилей нового поколения

Экономика » Производство » Автопром

BMW Group заключила долгосрочное соглашение с Qualcomm Technologies о поставках основных вычислительных чипов для цифровых кокпитов, систем помощи водителю и функций автоматического управления. Контракт охватывает автомобильные программы компании на ближайшее десятилетие.

BMW iX3
Фото: bmw.nl by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
BMW iX3

Сделка закрепляет за Qualcomm статус центрального аппаратного партнера BMW в переходе к программно-определяемым автомобилям (software-defined vehicles). Поставщик предоставит компоненты из портфеля Snapdragon Digital Chassis, включая высокопроизводительные системы на кристалле (SoC) Snapdragon Elite и специализированные ИИ-акселераторы.

Технологическая база станет фундаментом для новых функций искусственного интеллекта в салоне и управления движением. По данным Qualcomm, соглашение стало итогом многолетней инженерной кооперации, направленной на повышение производительности обработки данных в сложных приложениях кокпита.

Результаты сотрудничества уже интегрированы в серийные модели. В ноябре 2025 года BMW выпустила iX3 — первый автомобиль линейки Neue Klasse, оснащенный платформой Snapdragon Ride Pilot. Эта система управляет функцией Symbiotic Drive, которая объединяет автоматизацию вождения с активным участием водителя в процессе управления.

Архитектура Snapdragon Digital Chassis позволяет объединить чипы и софт для кокпита, связи и помощи водителю на единой платформе, что упрощает сборку электроники автомобиля.

"Переход на единую вычислительную архитектуру вместо разрозненных блоков управления позволяет автопроизводителям сократить количество электронных модулей и упростить обновление ПО по воздуху. Для BMW это способ зафиксировать технологический стек на десять лет вперед, чтобы избежать зависимости от краткосрочных циклов смены поставщиков чипов", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Кейс BMW отражает общую тенденцию отрасли по долгосрочному закреплению цепочек поставок полупроводников. Аналогичные шаги предприняли General Motors и Ford, заключившие контракты с Micron Technology для обеспечения запаса памяти и накопителей для будущих производственных циклов.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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