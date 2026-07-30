Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Коней купить было мало: новые требования дочери поставили Викторию Боню в тупик
Пока другие осторожничают, Китай строит заводы на будущее и меняет мировой авторынок
Власти Оренбуржья подготовили ПВР для 200 человек из-за пожара
Вице-премьер Новак поручил определить формы помощи продавцам-партнерам маркетплейса Wildberries
В Смоленской области проверяют готовность школ и детсадов к учебному году
Чувашия вошла в тройку лидеров по эффективности управления стройпроектами
Тюмень обеспечила жителей 100 тысячами литров воды через мобильные пункты
Не качайте пресс по-старому: безопасная тренировка после 50 помогает укрепить кор без перегрузки спины
Полный привод станет главным преимуществом нового Jeland J6 на российском рынке

Россия продлила запрет на экспорт бензина и дизеля до 2027 года

Экономика » Сырье » Нефть

Россия продлила запрет на экспорт бензина и дизельного топлива до 31 января 2027 года. Решение озвучил министр энергетики Александр Новак, который пояснил, что ограничения необходимы для обеспечения топливного баланса внутри страны.

Вагон-цистерна для нефти и светлых нефтепродуктов f005
Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Вагон-цистерна для нефти и светлых нефтепродуктов f005

Механизм запрета направлен на сдерживание роста цен на АЗС и предотвращение дефицита топлива. Ограничивая вывоз нефтепродуктов за рубеж, государство принудительно увеличивает предложение на внутреннем рынке, что позволяет нивелировать влияние внешних ценовых шоков.

Макроэкономист Артём Логинов отмечает, что приоритет внутреннего спроса над экспортной выручкой в текущих условиях является мерой по снижению инфляционного давления на потребителей и бизнес.

Влияние на рынки

Ранее российская сторона заявляла о готовности снять ограничения на вывоз дизельного топлива сразу после стабилизации внутреннего рынка. Однако волатильность мировых цен и сбои в логистике вынудили правительство сохранить запрет на длительный срок.

Пролонгация ограничений напрямую затрагивает зарубежных покупателей, особенно в Европе и регионах, зависимых от российских поставок. Для самой России это означает сознательный отказ от части валютной выручки в пользу топливной безопасности.

Аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов обращает внимание, что длительный горизонт запрета до 2027 года дает нефтяным компаниям сигнал о необходимости перенастройки экспортных потоков и фокусировки на внутреннем потреблении.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Авто
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Садоводство, цветоводство
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Новости спорта
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Популярное
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов

Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.

Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Метеорологи прогнозируют в Алтайском крае жару до +30°C и сильный ветер
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Последние материалы
Коней купить было мало: новые требования дочери поставили Викторию Боню в тупик
Пока другие осторожничают, Китай строит заводы на будущее и меняет мировой авторынок
Власти Оренбуржья подготовили ПВР для 200 человек из-за пожара
Вице-премьер Новак поручил определить формы помощи продавцам-партнерам маркетплейса Wildberries
В Смоленской области проверяют готовность школ и детсадов к учебному году
Россия продлила запрет на экспорт бензина и дизеля до 2027 года
Чувашия вошла в тройку лидеров по эффективности управления стройпроектами
Тюмень обеспечила жителей 100 тысячами литров воды через мобильные пункты
Не качайте пресс по-старому: безопасная тренировка после 50 помогает укрепить кор без перегрузки спины
Полный привод станет главным преимуществом нового Jeland J6 на российском рынке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.