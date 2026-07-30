Россия продлила запрет на экспорт бензина и дизеля до 2027 года

Россия продлила запрет на экспорт бензина и дизельного топлива до 31 января 2027 года. Решение озвучил министр энергетики Александр Новак, который пояснил, что ограничения необходимы для обеспечения топливного баланса внутри страны.

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Механизм запрета направлен на сдерживание роста цен на АЗС и предотвращение дефицита топлива. Ограничивая вывоз нефтепродуктов за рубеж, государство принудительно увеличивает предложение на внутреннем рынке, что позволяет нивелировать влияние внешних ценовых шоков.

Макроэкономист Артём Логинов отмечает, что приоритет внутреннего спроса над экспортной выручкой в текущих условиях является мерой по снижению инфляционного давления на потребителей и бизнес.

Влияние на рынки

Ранее российская сторона заявляла о готовности снять ограничения на вывоз дизельного топлива сразу после стабилизации внутреннего рынка. Однако волатильность мировых цен и сбои в логистике вынудили правительство сохранить запрет на длительный срок.

Пролонгация ограничений напрямую затрагивает зарубежных покупателей, особенно в Европе и регионах, зависимых от российских поставок. Для самой России это означает сознательный отказ от части валютной выручки в пользу топливной безопасности.

Аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов обращает внимание, что длительный горизонт запрета до 2027 года дает нефтяным компаниям сигнал о необходимости перенастройки экспортных потоков и фокусировки на внутреннем потреблении.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов

аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов