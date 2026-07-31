Вклады, которые надо срочно закрыть: уже сейчас они уводят владельцев в минус

Рост инфляции обесценивает доходность долгосрочных банковских вкладов, открытых несколько лет назад. В беседе с "Подмосковьем сегодня" кандидат экономических наук, профессор Николай Головецкий предупреждает, что доход, который накопился по таким депозитам, уже не покрывает реальное подорожание товаров и услуг, фактически превращая сбережения в убыточный актив.

Фото: Pravda.Ru by Инна Невская Пять тысяч рублей

Почему долгосрочные вклады теряют смысл

Основной удар по частным накоплениям наносят депозиты, оформленные два-три года назад под низкую процентную ставку. В текущих экономических реалиях, когда темпы роста цен значительно опережают доходность "старых" контрактов, покупательная способность средств на счетах снижается быстрее, чем начисляются проценты. Хотя номинальная сумма на балансе вкладчика растет, фактическая ценность этих денег падает.

"Длительные депозиты, зафиксированные при низких ставках, сейчас приносят владельцам скрытые убытки. Формально баланс увеличивается, но реальное благосостояние граждан сокращается, так как инфляция "съедает" доходность быстрее, чем банк начисляет проценты", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Риски досрочного расторжения договоров

Желание незамедлительно закрыть невыгодный вклад понятно, однако эксперты призывают к осмотрительности. При досрочном прерывании договора клиент рискует потерять значительную часть накопленного дохода, а в некоторых случаях — и часть основного тела вклада, если это предусмотрено условиями банка. Необходимо тщательно изучить правила конкретного Банка России в части резервирования ссуд и требований к отчетности, прежде чем предпринимать ответственные шаги.

"Спешка — плохой советчик. Прежде чем закрывать вклад досрочно, нужно рассчитать, не перекроет ли потеря накопленных процентов потенциальную выгоду от перекладывания средств в новые инструменты. Важно учитывать текущие требования ЦБ к ликвидности", — отметила в беседе с Pravda.Ru банковский аналитик Алина Корнеева.

Оптимальные инструменты для сохранения капитала

В условиях турбулентности профессионалы рекомендуют диверсифицировать активы. Вместо "заморозки" средств на длительный срок эффективнее использовать короткие депозиты (до шести месяцев) или накопительные счета. Такая стратегия позволяет гибко управлять личным капиталом и оперативно реагировать на изменение рыночных условий.

"Гибкость становится залогом финансовой устойчивости. Переход на краткосрочные инструменты и накопительные счета позволяет избежать блокировки средств в нерентабельных активах при сохранении доступа к ликвидности", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru консультант Илья Кравцов.

Длительный вклад со старой низкой ставкой Потеря покупательной способности Досрочное снятие без анализа условий Утрата значительной части накопленного дохода Переход на накопительные счета Повышение гибкости управления капиталом Короткие депозиты (до 6 месяцев) Быстрая адаптация к изменению ставок

Ответы на популярные вопросы о вкладах

Стоит ли сейчас отказываться от всех вкладов?

Нет, необходимо точечно пересмотреть только те депозиты, доходность которых стала ниже темпов инфляции. Срочные вклады с высокой ставкой по-прежнему остаются актуальными.

Как понять, что вклад стал убыточным?

Сравните процентную ставку по вашему договору с текущим уровнем официальной инфляции. Если ставка значительно ниже — вклад проигрывает рынку.

Безопасно ли сейчас открывать накопительные счета?

Накопительные счета дают возможность свободно распоряжаться деньгами, что является преимуществом при нестабильной экономике, позволяя переводить капитал в более выгодные активы.

Может ли банк запретить досрочное снятие?

Банки не могут запретить снятие, но договор может предусматривать серьезные штрафные санкции (потерю процентов), если вы забираете деньги раньше срока.