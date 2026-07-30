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Банки лишили права на комиссию: жесткое решение ЦБ упростило расчеты на государственных порталах

Экономика » Финансы » Банки

Банковская система России переходит на новый этап интеграции с государственными цифровыми сервисами. Центральный банк РФ устанавливает жесткие сроки, в течение которых кредитные организации обязаны внедрить инструмент оплаты через Систему быстрых платежей (СБП) на порталах госуслуг и сайтах ведомств. Регулятор переводит взаимодействие граждан с государством в плоскость мгновенных транзакций, администрирование которых исключает избыточные комиссии.

Банк России
Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Банк России

Сроки и охват участников рынка

Согласно распоряжению регулятора, обязанность по обеспечению расчетов через СБП на государственных ресурсах будет вводиться поэтапно. Это решение затронет все финансовые институты, работающие в розничном сегменте. "Банки будут обязаны предоставлять своим клиентам эту возможность на порталах государственных и муниципальных услуг, на сайтах профильных ведомств, а также в местах обслуживания граждан бюджетными организациями", — сообщили в пресс-службе Центробанка.

График подключения выглядит следующим образом:

Категория банков Срок исполнения Статус нормы
Системно значимые (крупнейшие) 1 апреля 2027 года Утвержденное требование
Банки с универсальной лицензией 1 октября 2027 года Утвержденное требование

Экономика C2G-платежей: выгоды для граждан

Перевод платежей в пользу государства (C2G) на рельсы СБП позволит упростить расчеты за детские сады, секции, налоги и штрафы. В отличие от стандартных карточных переводов, за которые может взиматься эквайринговая комиссия, транзакции через СБП для граждан остаются бесплатными. Сами банки в рамках этой модели также освобождены от уплаты комиссий регулятору.

Цифровизация госсектора идет параллельно с мерами по обелению финансового рынка. Напомним, что государство системно расширяет спектр инструментов поддержки, включая налоговый вычет за детский отдых, что требует прозрачного учета всех расходов семейного бюджета.

С 1 сентября 2027 года вступает в силу требование о полном раскрытии стоимости переводов. Это позволит пользователям видеть реальную цену финансовых услуг еще до подтверждения операции, что коррелирует с общей стратегией прозрачности банковского сектора.

Технология Cash-in и новые возможности банкоматов

Помимо онлайн-платежей, регулятор внедряет сервис для работы с наличными в межбанковской среде. Речь идет о функции cash-in: возможности внести деньги в банкомат одного банка для мгновенного зачисления на счет в другой организации через инфраструктуру СБП. В отличие от обязательных платежей в бюджет, данный инструмент пока остается на усмотрение самих кредитных организаций, являясь элементом рыночной конкуренции.

Основной риск при масштабном переходе на QR-коды и ссылки СБП на госсервисах связан с кибербезопасностью. Злоумышленники могут пытаться подменять платежные реквизиты на фишинговых страницах, имитирующих ведомственные сайты.

"Масштабирование СБП на расчеты с бюджетом — это логичный шаг по снижению транзакционных издержек в экономике. Для государства это означает ускорение оборачиваемости средств, а для граждан — ликвидацию неочевидных комиссий. Однако банкам придется инвестировать в доработку своих приложений, чтобы соответствовать техническому регламенту ЦБ к 2027 году", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

"С внедрением обязательного приема платежей через СБП на порталах госуслуг, мы увидим усиление контроля за чистотой операций. Система практически исключает ошибки ручного ввода реквизитов, которые раньше были главной причиной зависших платежей по налогам или штрафам. Это значительное упрощение документооборота для обеих сторон", — подчеркнула налоговый консультант Ирина Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о платежах через СБП

Будет ли взиматься комиссия за оплату штрафов ГИБДД через СБП?

Нет, для физических лиц платежи в пользу государственных органов (C2G) через Систему быстрых платежей производятся без комиссии.

Нужно ли устанавливать специальное приложение для оплаты госуслуг?

Нет, функция будет интегрирована непосредственно в мобильные приложения банков и интерфейсы государственных порталов.

Можно ли будет через СБП оплатить частный детский сад?

Да, если организация имеет статус образовательного учреждения и подключена к системе приема платежей по QR-кодам или ссылкам.

Что делать, если мой банк еще не поддерживает оплату на сайте ведомства?

До 2027 года внедрение данной опции для многих банков остается добровольным. К установленному сроку все банки с универсальной лицензией обязаны предоставить этот сервис.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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