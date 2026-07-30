Правительство РФ ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива

Правительство России ввело временный запрет на экспорт бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойля. Ограничения затронут период с 1 августа 2026 года по 31 января 2027 года.
Решение зафиксировали в трех постановлениях Кабинета министров. Главная цель — стабилизировать внутренний рынок и избежать дефицита топлива в регионах.
Запрет на экспорт действует для всех, но с сентября 2026 года правила смягчат. Непосредственным производителям дизельного, судового топлива и газойлей разрешат возобновить вывоз продукции с 1 сентября.
Ограничения не касаются поставок в рамках межправительственных соглашений, а также грузов, предназначенных для гуманитарной помощи.
"Запрет на экспорт дизельного топлива отменят по мере восстановления рынка, чтобы нефтеперерабатывающие заводы не столкнулись с переизбытком и снижением объёмов переработки", — пояснил вице-премьер Александр Новак.
Власти подготовили механизмы защиты АПК перед уборочной кампанией. До 1 ноября Минэнерго, Минсельхоз, региональные власти и нефтяные компании должны подписать соглашения о поставках бензина и дизеля для нужд сельского хозяйства.
Также изменили правила госзакупок моторного топлива для муниципальных и государственных учреждений: до конца 2026 года приостановили действие специальных правил определения цены при закупках.
|Мера
|Срок / Условие
|Общий запрет на экспорт
|01.08.2026 — 31.01.2027
|Разрешение экспорта для заводов-производителей (дизель/судовое)
|с 01.09.2026
|Соглашения по топливу для АПК
|до 01.11.2025 (текущий цикл)
|Приостановка правил ценообразования в госзакупках
|до конца 2026 года
Параллельно с ограничением вывоза Россия расширяет импорт бензина. По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), в июле объем внешних поставок топлива может достичь 225 тыс. тонн.
Аналитик Леонид Хазанов оценивает общий объем импорта нефтепродуктов по итогам 2026 года максимум в 2 млн тонн. Значительная часть этих объемов пройдет через Северо-Западный регион — от 300 до 500 тыс. тонн.
Ключевым фактором станет появление новых крупных поставщиков, в частности Индии и Китая, которые способны обеспечить масштабные объемы поставок в страну.
Дополнительно правительство обсуждает снижение норматива продаж нефтепродуктов на бирже до 2%.
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