Правительство РФ ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива

Правительство России ввело временный запрет на экспорт бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойля. Ограничения затронут период с 1 августа 2026 года по 31 января 2027 года.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Бензовоз на дороге

Решение зафиксировали в трех постановлениях Кабинета министров. Главная цель — стабилизировать внутренний рынок и избежать дефицита топлива в регионах.

Правила вывоза топлива

Запрет на экспорт действует для всех, но с сентября 2026 года правила смягчат. Непосредственным производителям дизельного, судового топлива и газойлей разрешат возобновить вывоз продукции с 1 сентября.

Ограничения не касаются поставок в рамках межправительственных соглашений, а также грузов, предназначенных для гуманитарной помощи.

"Запрет на экспорт дизельного топлива отменят по мере восстановления рынка, чтобы нефтеперерабатывающие заводы не столкнулись с переизбытком и снижением объёмов переработки", — пояснил вице-премьер Александр Новак.

Поддержка сельхозпроизводителей и госзакупки

Власти подготовили механизмы защиты АПК перед уборочной кампанией. До 1 ноября Минэнерго, Минсельхоз, региональные власти и нефтяные компании должны подписать соглашения о поставках бензина и дизеля для нужд сельского хозяйства.

Также изменили правила госзакупок моторного топлива для муниципальных и государственных учреждений: до конца 2026 года приостановили действие специальных правил определения цены при закупках.

Мера Срок / Условие Общий запрет на экспорт 01.08.2026 — 31.01.2027 Разрешение экспорта для заводов-производителей (дизель/судовое) с 01.09.2026 Соглашения по топливу для АПК до 01.11.2025 (текущий цикл) Приостановка правил ценообразования в госзакупках до конца 2026 года

Прогнозы по импорту и логистика

Параллельно с ограничением вывоза Россия расширяет импорт бензина. По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), в июле объем внешних поставок топлива может достичь 225 тыс. тонн.

Аналитик Леонид Хазанов оценивает общий объем импорта нефтепродуктов по итогам 2026 года максимум в 2 млн тонн. Значительная часть этих объемов пройдет через Северо-Западный регион — от 300 до 500 тыс. тонн.

Ключевым фактором станет появление новых крупных поставщиков, в частности Индии и Китая, которые способны обеспечить масштабные объемы поставок в страну.

Дополнительно правительство обсуждает снижение норматива продаж нефтепродуктов на бирже до 2%.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов