VPN-сервисы снова под прицелом: из-за них весной 2027 переводы могут встать на паузу

С весны 2027 года финансовые организации наделяются полномочиями по блокировке переводов клиентов, если системы защиты обнаружат на их мобильных устройствах признаки вредоносного программного обеспечения. Регуляторная мера направлена на минимизацию рисков хищения денежных средств, однако юридическая база пока не содержит исчерпывающего определения того, какие именно программные продукты должны квалифицироваться как угроза.

Фото: Desingned by Freepik by garetsvisual, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ проблемы с переводом

Механика банковского контроля

Внедрение данного правила продиктовано необходимостью совершенствования требований к подтверждению доходов заемщиков и безопасности транзакций. Рост сложности кибератак вынуждает кредитные структуры применять алгоритмы, работающие в реальном времени. В случае выявления аномалий, связанных с использованием скомпрометированных устройств, банк приостанавливает операцию, предотвращая несанкционированный вывод личных активов, подобно тому как Банк России переводит платежи в цифровой формат для повышения прозрачности.

Правовая неопределенность регулирования

Отсутствие в текущем нормативном поле четких критериев "вредоносного ПО" создает риски для добросовестных пользователей. Пока ведомства не предложили детализированный классификатор угроз, право на блокировку остается в определенной степени дискреционным для службы безопасности банка. Это поднимает вопрос о балансе между безопасностью и бесперебойностью доступа к личным финансам.

Технологические ограничения и VPN

Существует вероятность, что под определение подозрительного софта могут попасть инструменты, не являющиеся вирусами в классическом понимании, например, средства для изменения сетевого протокола.

"Банковскими приложениями уже вводятся некоторые ограничения на работу с VPN. Бывает, что приложения даже не открываются с включённым VPN", — предположил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Порядок оспаривания блокировок

Для минимизации издержек пользователей предусмотрен механизм разблокировки через личное посещение отделения. Клиенту потребуется подтвердить легитимность операции и доказать отсутствие угрозы на мобильном устройстве. Подобная практика требует от банков развитой инфраструктуры поддержки, учитывая, что стоимость тарифов связи и доступ к цифровым сервисам стали фундаментом современного клиентского обслуживания.

Экономический контекст безопасности

Эксперты отмечают, что превентивное блокирование — это необходимость, продиктованная глобальными трендами. "Это мировая практика", — констатировал в беседе с Pravda.Ru риск-менеджер Илья Гусев.

По мере усложнения схем хищения, банковская система вынуждена адаптироваться, параллельно работая над импортозамещением технологий, как это происходит при строительстве крупных энергетических узлов на отечественной базе.

Причина блокировки Действие клиента Обнаружено стороннее ПО Удаление софта, визит в банк Аномальная транзакция Подтверждение операции через приложение

Ответы на популярные вопросы о кибербезопасности

Могут ли заблокировать счет из-за простого VPN?

Закон не дает прямого определения вредоносного ПО. В теории банки могут ограничивать работу приложений при использовании сторонних инструментов, если те нарушают протоколы безопасности.

Что делать, если перевод заблокирован по ошибке?

Необходимо обратиться в офис банка. Сотрудники проведут идентификацию, проверят характер операции и помогут восстановить доступ к платежному функционалу.

Кто несет ответственность за ложную блокировку?

Банки действуют в рамках исполнения закона о кибербезопасности. Споры о неправомерности блокировок разрешаются в гражданско-правовом порядке через жалобы в профильные ведомства.

Как защититься от необоснованных ограничений?

Рекомендуется использовать только официальные маркеты приложений и избегать установки софта из непроверенных источников, который часто классифицируется как уязвимость.

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