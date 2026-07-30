Пополнение карт любых банков через чужие банкоматы станет доступно в 2026 году

Центральный банк РФ запускает сервис для пополнения счетов через банкоматы любых финансовых организаций. С 1 октября 2026 года россияне смогут внести наличные в терминал одного банка, а зачислить их на карту другого. Услуга станет частью Системы быстрых платежей (СБП), но банки внедрят её по собственному желанию.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Вставка банковской карты в банкомат на городской улице ночью

ЦБ установил лимиты на такие операции: за один раз можно перевести до 25 тыс. рублей, в сутки — до 50 тыс., а за месяц общая сумма не должна превышать 200 тыс. рублей.

Оплата госуслуг через СБП

Второй этап цифровизации платежей коснется государственных сервисов. Крупнейшие банки обязаны подключить СБП для оплаты налогов, штрафов и счетов за детские сады или кружки до 1 апреля 2027 года. Банкам с универсальной лицензией дадут больше времени — до 1 октября 2027 года.

Для граждан такие платежи останутся бесплатными, комиссия регулятору за них также не предусмотрена.

Единый QR-код и финансовый контроль

С 1 сентября в магазинах и кафе появится единый QR-код. Покупатель сам выберет приложение банка, через которое удобнее оплатить покупку переводом. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин.

Сервис / Изменение Срок запуска Особенность Межбанковский cash-in 1 октября 2026 Лимит до 200 тыс. руб./мес. Единый QR-код в ритейле 1 сентября 2024/2025 Выбор банка покупателем Оплата госуслуг через СБП Апрель — октябрь 2027 Без комиссий для граждан

Параллельно с упрощением платежей усилится надзор. С 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг получит доступ к данным о переводах через СБП, включая операции по картам "Мир" и через новый единый QR-код.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов