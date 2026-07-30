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Вьетнам утвердил новый регламент подготовки государственного бюджета и инвестиций

Экономика

В Вьетнаме утвердили новый регламент подготовки и проверки государственного бюджета и планов инвестиций. Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман подписал Резолюцию № 09/2026/UBTVQH16, которая устанавливает правила составления, экспертизы и принятия национальных финансовых планов на пять лет, среднесрочных планов государственных инвестиций, а также ежегодных смет бюджета и отчетов о его исполнении.

Тропический дом во Вьетнаме
Фото: archdaily.com by Хоанг Лэ is licensed under Free More Info
Тропический дом во Вьетнаме

Документ вступает в силу 1 августа 2026 года. Он закрепляет порядок взаимодействия между правительством, которое разрабатывает финансовые документы, и профильными органами парламента, осуществляющими их надзор.

Разделение полномочий и контроль

Согласно Резолюции, основным органом, ответственным за проверку (экспертизу) отчетов правительства, становится Комитет по экономике и финансам Национального собрания. Другие парламентские комитеты и Совет по делам наций подключаются к процессу в рамках своих компетенций.

Особая роль отведена Государственному аудиту: ведомство обязано участвовать в проверке смет бюджета и планов распределения центрального бюджета, представляя свои заключения для принятия окончательного решения парламентом.

Налоговый консультант Ирина Зайцева отмечает, что четкое разграничение функций между составителем (правительством) и проверяющим (парламентскими комитетами и аудитом) позволяет усилить прозрачность распределения государственных средств и снизить риски ошибок в бюджетном планировании.

Критерии проверки документов

Регламент обязывает проверяющие органы оценивать отчеты правительства по следующим критериям:

  • соответствие конституции, действующему законодательству и международным договорам, участником которых является Вьетнам;
  • соблюдение норм законов «О государственном бюджете» и «Об государственных инвестициях»;
  • реалистичность планов с учетом фактического состояния экономики и возможностей бюджета.

Итоговое решение о соответствии документов условиям для представления в парламент принимает Постоянный комитет Национального собрания.

Научно-техническая деятельность

Одновременно с бюджетным регламентом была приняна Резолюция № 309/NQ-UBTVQH16. Она вводит правила управления научной и технологической деятельностью в органах Национального собрания и его аппарате.

Новый порядок касается использования государственных средств на исследования, которые должны служить целям законотворчества, надзора и принятия стратегических решений. Правила распространяются на Совет по делам наций, парламентские комитеты, профильные департаменты, а также помощников и секретарей руководства парламента.

Экспертная проверка: налоговый консультант Ирина Зайцева
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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