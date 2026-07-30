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Сахалинская область стала единственным регионом России со статусом углеродной нейтральности

Экономика

Сахалинская область с 2022 года участвует в климатическом эксперименте по созданию системы учета выбросов и обращения углеродных единиц и остаётся единственным в России регионом со статусом углеродной нейтральности. По данным областных властей, более 50 % вклада в сокращение выбросов парниковых газов в рамках эксперимента обеспечил перевод энергетики и ЖКХ на природный газ.

Датчик CO2
Фото: commons.wikimedia.org by Morn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Датчик CO2

На 2026 год уровень газификации региона достиг 68 %. На природный газ переведены 102 котельные, доступ к газовым сетям получили более 60 населённых пунктов, в частном секторе подключено свыше 7 тыс. домовладений. Параллельно обновляется транспортный парк: на Сахалине и Курилах более 11 тыс. единиц автомобильной и специальной техники переведены на газомоторное топливо и электротягу, закуплено свыше 400 газовых автобусов, создана инфраструктура из более 300 зарядных станций для электромобилей.

По итогам первого полугодия 2026 года в регионе введены в эксплуатацию 11 газовых котельных, около 900 домов переведены с печного и угольного отопления на газ, выполнено 30 энергоэффективных ремонтов многоквартирных домов, на газовое топливо переоборудовано 200 автомобилей, зарегистрировано 250 электромобилей и гибридов. Власти области планируют продолжить газификацию и полностью перевести общественный транспорт Южно-Сахалинской агломерации на газ и электрическую тягу, сохраняя природный газ основным ресурсом энергетической стабильности островов в ближайшие годы.

Следующим этапом декарбонизации называется масштабное развитие водородных проектов. В 2024 году на Сахалине запущен водородный полигон для испытания технологий производства, хранения и применения водорода, а на базе Сахалинского государственного университета создана передовая инженерная школа по водородной энергетике для подготовки кадров. На данном этапе речь идёт о пилотном тестировании и образовании, а не о коммерческом производстве.

Региональный экономист Валерий Козлов поясняет, что достигнутый уровень газификации и конкретные показатели снижения выбросов демонстрируют работающую модель деkarбонизации островной энергетики за счёт доступного сырьевого ресурса, тогда как водородная инициатива пока находится на стадии создания компетенций и испытания технологий.

Экспертная проверка:
  • региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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