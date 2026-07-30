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Компания Ozon включила внешние воздействия на объекты сети в квартальный отчет

Экономика

Маркетплейс Ozon впервые включил риск физического повреждения инфраструктуры в свой квартальный отчет. В документе, опубликованном на сайте компании, речь идет о "внешних воздействиях", которые могут привести к поломкам объектов сети.

Брендированный автомобиль Ozon
Фото: Wikimedia Commons by К.Артём.1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Брендированный автомобиль Ozon

Компания не уточняет характер угроз и конкретные меры защиты, но указывает, что принимает комплексные меры с учетом закона и доступных технологий. Контекст ситуации позволяет связать эти опасения с атаками беспилотников, которые в последнее время затронули другие логистические и производственные предприятия России.

В Ozon признают: если риск реализуется, бизнес столкнется с локальными перебоями в работе, дополнительными расходами и финансовыми потерями. Это может замедлить развитие компании и ухудшить ее операционные показатели.

Помимо физических угроз, руководство маркетплейса выделило еще два фактора давления: западные санкции и нестабильность на топливном рынке. В компании пояснили, что эти процессы связаны с глобальным геополитическим кризисом и не зависят от действий самого Ozon.

Несмотря на риски, финансовые показатели компании за второй квартал демонстрируют рост.

Показатель Значение Динамика
Выручка 334,2 млрд рублей +47%
Чистая прибыль 10,1 млрд рублей в 2 раза

 

"Меры по минимизации данных рисков носят комплексный характер и реализуются в максимально возможном для компании объеме с учетом специфики риска, имеющихся технологических решений и применимого законодательства", — указано в отчете Ozon.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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