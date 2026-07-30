Компания Ozon включила внешние воздействия на объекты сети в квартальный отчет

Маркетплейс Ozon впервые включил риск физического повреждения инфраструктуры в свой квартальный отчет. В документе, опубликованном на сайте компании, речь идет о "внешних воздействиях", которые могут привести к поломкам объектов сети.

Фото: Wikimedia Commons by К.Артём.1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Брендированный автомобиль Ozon

Компания не уточняет характер угроз и конкретные меры защиты, но указывает, что принимает комплексные меры с учетом закона и доступных технологий. Контекст ситуации позволяет связать эти опасения с атаками беспилотников, которые в последнее время затронули другие логистические и производственные предприятия России.

В Ozon признают: если риск реализуется, бизнес столкнется с локальными перебоями в работе, дополнительными расходами и финансовыми потерями. Это может замедлить развитие компании и ухудшить ее операционные показатели.

Помимо физических угроз, руководство маркетплейса выделило еще два фактора давления: западные санкции и нестабильность на топливном рынке. В компании пояснили, что эти процессы связаны с глобальным геополитическим кризисом и не зависят от действий самого Ozon.

Несмотря на риски, финансовые показатели компании за второй квартал демонстрируют рост.

Показатель Значение Динамика Выручка 334,2 млрд рублей +47% Чистая прибыль 10,1 млрд рублей в 2 раза

"Меры по минимизации данных рисков носят комплексный характер и реализуются в максимально возможном для компании объеме с учетом специфики риска, имеющихся технологических решений и применимого законодательства", — указано в отчете Ozon.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов