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Россияне смогут добровольно запретить себе доступ к азартным играм с 1 сентября 2026 года

Экономика

С 1 сентября 2026 года россияне смогут добровольно запретить себе доступ к азартным играм. Заявление подаётся через "Госуслуги" или МФЦ, отозвать его можно не ранее чем через год. Инициатива вступает в силу на фоне регулярных раскрытий подпольных казино в Санкт-Петербурге — только за последние полгода судебные дела возбуждены в отношении более двух десятков организаторов нелегального бизнеса.

Казино
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Казино

Как будет работать самозапрет

Механизм предполагает единый реестр: гражданин указывает срок отказа, после чего информация направляется операторам букмекерских контор, тотализаторов, казино и залов игровых автоматов. Сайты лицензиатов обязаны размещать сведения о возможности самозапрета, а в стационарных заведениях — QR-коды со ссылкой на соответствующий раздел "Госуслуг". Ключевое условие — неотзывность в течение года. Человек, поддавшийся импульсу, не сможет снять ограничение "в горячую". Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал это защитой от эмоциональных решений:

"Тысячи людей подвержены этой болезни — игромании. Если хотя бы 1% из них воспользуются этой возможностью — это будет неплохо", — сказал Аксаков.

По словам депутата, самозапрет не решает проблему полностью. Он предложил расширить практику на другие сферы, где эмоции заставляют людей совершать неоправданные шаги, — в частности, на компьютерные игры. Одновременно игровые компании получат обязанность в рекламе указывать альтернативные способы траты денег.

Контекст Петербурга: тень над игрой

Федеральный закон вступает в жизнь города, где нелегальный азартный бизнес не уходит в прошлое. Весной 2026 года правоохранители зафиксировали серию крупных задержаний: * В мае силовики накрыли подпольное казино в Центральном районе. По версии следствия, с февраля по май организаторы получили незаконный доход свыше 6 млн рублей. Фигурантов — несколько человек. * В середине марта пресещена деятельность ещё одной замаскированной игорной точки в том же районе. * В Невском районе ликвидировано казино, оборудованное прямо в жилом доме. * Под суд направлены дела более 20 организаторов сети незаконных игорных домов, действовавших в разных районах города. Нелегальные заведения часто маскируются под интернет-кафе, спортивные клубы или располагаются в подвалах жилых домов, что усложняет обнаружение. Регулярность рейдов говорит о устойчивом спросе на теневое гемблинг, который новый закон не затрагивает напрямую — самозапрет работает только в легальном контуре.

Экспертная проверка:
специалист по социальной политике и демографии Елена Романова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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