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Россельхознадзор остановил транзит субпродуктов из Германии по поддельным документам

Экономика

Россельхознадзор пресек незаконный транзит субпродуктов птицы из Германии в Узбекистан. Грузы перевозились через территорию России с использованием поддельных ветеринарных сертификатов.

Грузовой автомобиль (фура) едет по трассе на закате
Фото: https://unsplash.com by Jairph is licensed under Free
Грузовой автомобиль (фура) едет по трассе на закате

По данным ведомства, организаторы схемы использовали фальсифицированные документы, чтобы обойти правила импорта и транзита животноводческой продукции. Подмена бумаг позволяла скрыть реальное происхождение товаров и скрыть их несоответствие санитарным нормам безопасности.

Специалисты службы установили круг лиц, ответственных за оформление документов, а также предприятия, участвовавшие в перевозках. Материалы дела переданы в следственные органы для расследования нарушений санитарно-ветеринарного законодательства РФ.

Аграрный эксперт Виктор Смирнов отмечает, что использование поддельных сертификатов при транзите создает риски заноса инфекционных заболеваний на территорию страны, так как фактический ветеринарный контроль над такими грузами становится формальным или невозможным.

Экспертная проверка:
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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