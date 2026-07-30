Россельхознадзор остановил транзит субпродуктов из Германии по поддельным документам

Россельхознадзор пресек незаконный транзит субпродуктов птицы из Германии в Узбекистан. Грузы перевозились через территорию России с использованием поддельных ветеринарных сертификатов.

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По данным ведомства, организаторы схемы использовали фальсифицированные документы, чтобы обойти правила импорта и транзита животноводческой продукции. Подмена бумаг позволяла скрыть реальное происхождение товаров и скрыть их несоответствие санитарным нормам безопасности.

Специалисты службы установили круг лиц, ответственных за оформление документов, а также предприятия, участвовавшие в перевозках. Материалы дела переданы в следственные органы для расследования нарушений санитарно-ветеринарного законодательства РФ.

Аграрный эксперт Виктор Смирнов отмечает, что использование поддельных сертификатов при транзите создает риски заноса инфекционных заболеваний на территорию страны, так как фактический ветеринарный контроль над такими грузами становится формальным или невозможным.

Экспертная проверка: аграрный эксперт, специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов