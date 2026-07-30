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Новосибирские инженеры создали дрон для защиты овощных культур от вредителей

Экономика

Инженеры из Новосибирска разработали специализированный беспилотник для защиты сельскохозяйственных культур от вредителей. Устройство уже прошло испытания на полях овощеводческого хозяйства в Ордынском районе.

Квадрокоптер
Фото: www.pexels.com by Jo Théophile is licensed under Бесплатное использование
Квадрокоптер

Главная проблема аграриев — своевременное обнаружение очагов заражения. Если пропустить момент появления насекомых, под угрозой оказывается весь урожай. Традиционный обход полей занимает много времени и не всегда позволяет вовремя заметить проблему на больших площадях.

"Нам не тяжело с ним бороться. Просто надо своевременно делать работы. Если упустить какой-то момент, можно потерять всё поле", — пояснил директор овощеводческого производственного хозяйства Шакир Сулейманов.

Конструкция и возможности дрона

Беспилотник создали с нуля в Центре искусственного интеллекта НГУ. Корпус из карбона и детали системы амортизации напечатали на 3D-притере, что сократило время сборки до нескольких часов. Внутри установлен микрокомпьютер с нейросетью и четыре камеры высокого разрешения.

Параметр Показатель
Скорость сканирования 10 кв. м в секунду (около 2 га в час)
Время автономной работы Более 1 часа
Рабочая высота для поиска 3-4 метра
Общий ресурс аппарата Более 200 часов

Дрон поднимается над посевами, сканирует поверхность и в реальном времени отправляет данные агроному. Это позволяет проводить точечную обработку только зараженных участков, что снижает расход химикатов.

"Обнаружить очаг и его сразу можно обработать, чтобы не заливать всё поле химией", — отметил инженер Центра искусственного интеллекта НГУ Максим Магеров.

Что дальше

На текущем этапе нейросеть распознает только колорадского жука. Разработчики планируют расширить список вредителей, которых сможет находить беспилотник (включая луговых мотыльков, совку и клопов). После финальной доработки деталей устройство будет полноценно внедрено в работу хозяйств Ордынского района.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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