6 месяцев или потеря денег: что обязаны сделать родственники после смерти пенсионера

Смерть близкого человека влечет не только тяжелую эмоциональную утрату, но и ряд финансовых вопросов, которые родственники нередко упускают из виду из-за стресса. Значительные суммы, причитающиеся семье покойного, часто остаются невостребованными в Социальном фонде РФ из-за незнания законодательных тонкостей и жестких сроков обращения.

Фото: Pravda.Ru by Инна Невская Пять тысяч рублей

Что происходит с пенсией после смерти

Законодательство четко разделяет два вида денежных активов, которые остались после ухода пенсионера. Первый тип — это средства, накопившиеся на счету или полученные человеком при жизни, но не потраченные им. Они включаются в состав наследства и подлежат распределению через нотариуса согласно нормам финансовой грамотности и гражданского права.

Второй тип — пенсия, начисленная за последний месяц, но не успевшая дойти до адресата до момента его кончины. Эти деньги не входят в наследственную массу в традиционном понимании и могут быть получены родственниками через сокращенную процедуру минуя расчет ренты или долгие судебные тяжбы. Сумма фиксируется на дату смерти и перерасчету не подлежит.

"Главная ошибка заключается в том, что люди воспринимают эти средства как наследство, хотя выплату недополученной пенсии можно оформить значительно быстрее, если соблюсти условия совместного проживания", — отметил в беседе с Pravda.Ru Илья Кравцов.

Кому положены выплаты

Право на получение средств напрямую из профильного фонда имеют нетрудоспособные члены семьи, совместно проживавшие с умершим. В эту категорию входят супруги, дети до 18 лет, инвалиды, а также родители с ограниченными возможностями. Основным подтверждающим документом становится справка о регистрации по одному адресу.

Для всех остальных родственников действует стандартный порядок: получение суммы возможно только после открытия наследственного дела у нотариуса. Если пенсия уже была зачислена на банковскую карту, она также считается частью наследства, и для доступа к ней потребуется свидетельство о праве на оплату труда и имущественные права.

"При отсутствии совместной регистрации наследники первой очереди вынуждены ждать завершения шестимесячного срока, что часто приводит к пропуску сроков получения выплат из-за эмоционального выгорания", — объяснила в беседе с Pravda.Ru Елена Пахомова.

Пошаговый алгоритм действий

Первый шаг — определение своего статуса. Совместно проживающие родственники обращаются непосредственно в фонд, подавая паспорт, свидетельство о смерти и доказательства родства. В случае если заявитель является наследником, алгоритм меняется: сначала получение свидетельства у нотариуса, затем предъявление документа в фонд.

Статус заявителя Порядок действий Проживали совместно Прямое обращение в Социальный фонд Проживали отдельно Через нотариальное свидетельство

Почему важно не затягивать

Закон устанавливает жесткий временной порог — полгода со дня кончины. Многие семьи теряют право на выплаты, игнорируя этот период. Восстановить упущенные сроки крайне сложно, так как требуется обращение в суд с вескими доказательствами причин задержки.

"Частая проблема — некорректно заполненные анкетные данные, из-за которых процесс начисления блокируется на этапе проверки финансовых реквизитов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Денис Прохоров.

Ответы на популярные вопросы о выплатах

Нужно ли подавать заявление в СФР, если нотариус уже ведет дело?

Да, нотариус лишь удостоверяет ваше право на наследство, а выплату фактических денег производит фонд по вашему заявлению.

Что делать, если пенсия пришла на карту в день смерти?

Эти средства считаются наследственными, доступ к ним открывается только через нотариальное свидетельство.

Можно ли получить выплату через МФЦ?

Да, многофункциональные центры принимают документы на оформление пенсионных выплат для родственников умерших.

Как подтвердить совместное проживание без прописки в одном месте?

Это сложная процедура, требующая судебного разбирательства с привлечением свидетелей, подтверждающих факт ведения общего хозяйства.

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