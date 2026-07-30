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Аграрии выдохнули с ощутимым облегчением: масштаб катастрофических потерь урожая заметно сократился

Экономика » Аграрный сектор

Застрахованные убытки агропромышленного комплекса от потери урожая в 2026 году ожидаются значительно ниже уровня 2025 года, когда выплаты составили 8,7 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в Национальном союзе агростраховщиков (НСА) со ссылкой на операционные данные к середине июля.

Комбайн Полесье убирает пшеницу на поле
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Комбайн Полесье убирает пшеницу на поле

Ключевая причина — меньшая площадь и тяжесть стихийных бедствий, облеченных в статус ЧС регионального уровня. На 15 июля 2026 года такой режим введен лишь в четырех субъектах: в Дагестане и Чечне из-за паводков, в Пензенской области и Республике Адыгея — из-за переувлажнения почв и града.

Крупные события в Краснодарском крае, Башкирии, на Урале и в ряде других регионов kwalificируются как локальные и не требуют введения режима ЧС. При этом в Ростовской и Омской областях, а также в Алтайском крае рассматривают возможность объявления ЧС из-за засухи, что оставляет риск роста убытков к концу сезона.

В 2025 году страховые покрытия сработали в 35 регионах всех федеральных округов. Основными драйверами ущерба стали засуха, "зимние" риски (выпревание, принывание) и "водные" риски (паводки, наводнения). Текущая динамика говорит о смене климатического паттерна: доминирование переувлажнения на юге Евразии вместо повсеместной засухи, характерной для прошлого года.

Финансовый аналитик Никита Волков подчёркивает, что снижение страховых выплат напрямую улучшит операционные результаты страховых компаний-агростраховщиков, однако итоговый финансовый эффект будет определен исходом осенней кампании и возможным введением ЧС по засухе в ключевых зерновых регионах.

Экспертная проверка:
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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