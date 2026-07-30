Поставки китайских шин в Россию выросли в два раза за год

Россия импортировала из Китая 2,99 млн легковых шин в июне. По данным Таможенного управления КНР, физический объем поставок вырос в два раза по сравнению с июнем прошлого года. Стоимость закупок за этот период также увеличилась на 100% и составила $85 млн.

Фото: flickr. com by Ambiguous, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Шины

Текущий показатель стал максимальным за последние девять лет. Для сравнения: суммарный объем импорта шин из КНР за весь прошлый год достиг примерно 20 млн штук.

Финансовый аналитик Никита Волков отмечает, что резкий скачок июньских показателей может быть обусловлен сезонным спросом на резину. При этом рост стоимости поставок параллельно с физическим объемом указывает на отсутствие значительных скидок со стороны китайских производителей при увеличении партий.

Экспертная проверка: финансовый аналитик Никита Волков