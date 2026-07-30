Снижение закупок нефти Китаем оказало сдерживающее влияние на мировые цены

Китай сократил импорт нефти почти на 40%, что оказало сдерживающее влияние на рост мировых цен. По данным Американского института нефти (API), среднесуточный объем закупок упал с 11,6 млн баррелей в 2025 году до примерно 7 млн баррелей к июню текущего года.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Перевозка нефти

Резкое снижение импорта произошло на фоне умеренного роста экономики КНР — во втором квартале ВВП страны вырос на 4,3%. Разрыв между темпами экономического развития и объемом закупок сырья указывает на изменение внутренней структуры потребления. Основным механизмом здесь стало развитие электротранспорта (более половины новых авто в 2025 году были электрическими) и переход на возобновляемые источники энергии.

Макроэкономист Артём Логинов отмечает, что такая гибкость Китая в управлении импортом превращает его в полноценного регулятора спроса. Это создает ситуацию, когда одна страна может оказывать влияние на котировки, сопоставимое с действиями ОПЕК по ограничению добычи.

Запасы и сроки ограничения

Текущее снижение закупок помогло смягчить давление на рынок, однако этот эффект имеет временный характер. Согласно оценке аналитиков Kpler, при нынешних темпах расходования резервов Пекин сможет поддерживать низкий уровень импорта еще около шести месяцев. По их данным, в стране остается порядка 1,1 млрд баррелей нефти, включая коммерческие и стратегические запасы, а также сырье на НПЗ.

Для России эта тенденция означает рост рисков волальности экспортной выручки. Поскольку Китай является одним из главных покупателей российского сорта Urals, любой резкий разворот Пекина к активному пополнению запасов может привести к скачку мировых цен, но текущий период низкой активности Китая ограничивает потенциал роста прибыли экспортеров.

Экспертный комментарий: "Способность Китая резко менять объемы импорта без ущерба для темпов роста экономики говорит о глубокой структурной трансформации. Это снижает предсказуемость спроса для всех крупных поставщиков, включая Россию, так как традиционная связь между ростом ВВП и потреблением нефти больше не работает линейно", — отметил макроэкономист Артём Логинов.

На данный момент подтверждено, что сокращение импорта выгодно другим странам-покупателям, так как сдерживает цены. Главным неизвестным остается точный момент, когда Китай начнет восстанавливать закупки, и насколько значительным будет этот объем в условиях растущего сектора электромобилей.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов