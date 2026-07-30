Государство закрыло доступ к старым схемам: судостроение готовится к полной смене правил игры

Минпромторг и Морская коллегия согласовали концепцию новых правил государственного финансирования гражданского судостроения. Основным условием получения господдержки с 2027 года станет переход на серийное строительство судов по типовым проектам.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Грузовые суда в доке

Механизм предусматривает введение двух видов субсидий. Первое направление адресовано верфям: государство планирует компенсировать до 20% разницы между фактической и контрактной стоимостью судна.

Второе направление коснется производителей судового оборудования — им предложат компенсацию недополученной выгоды, которая возникнет при предоставлении скидок судостроительным заводам.

Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин отмечает, что такая структура поддержки направлена на снижение финансовой нагрузки на верфи при переходе к серийности, однако эффективность механизма будет зависеть от точности определения "фактической стоимости" судна.

Экономика серийного производства

Переход к типовым проектам призван решить проблему высокой себестоимости первых единиц серии.

По словам первого зампредседателя Комитета СФ по экономической политике Ивана Абрамова, наибольшие затраты приходятся на "первое судно", в ходе строительства которого выявляются и устраняются технические недочеты. Последующие единицы серии обходятся дешевле за счет отработки технологий.

Ожидается, что серийный подход позволит сократить сроки сдачи объектов и снизить издержки отрасли, что должно усилить позиции России на фоне конкуренции с Китаем и Южной Кореей. При этом целью программы заявлено не развитие экспорта, а обновление изношенного внутреннего флота.

По оценке Ивана Абрамова, период восстановления и выравнивания производственных процессов в отрасли может занять не менее десяти лет.

Экспертная проверка: специалист по проектному финансированию Алексей Крупин