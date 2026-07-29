Цены на бензин в независимых сетях АЗС начали снижаться

Цены на бензин в независимых сетях АЗС начали снижаться. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) в ходе совещания у заместителя председателя правительства РФ Александра Новака.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Заправка автомобиля

Регулятор перешел к жестким мерам контроля: по итогам проверок ведомство выдало 52 предупреждения за необоснованное ценообразование. В ряде случаев дело приняло серьезный оборот — возбуждены 28 уголовных дел.

Показатель Значение Предупреждения ФАС по ценам 52 Возбужденные уголовные дела 28 Регионы с возбужденными делами Нижегородская и Новосибирская обл., Пермский край, Коми

Проверки охватили восемь регионов. Под надзор попали как частные сети, так и заправки, работающие по франшизе крупных нефтяных компаний. Основная проблема владельцев АЗС заключалась в том, что они не смогли документально подтвердить причины роста цен.

Топливо для урожая

Параллельно с розничным рынком правительство контролирует поставки горючего в сельское хозяйство. Александр Новак сообщил, что снабжение предприятий АПК топливом для сбора урожая налажено, и ситуация стабилизируется.

Ситуация в Ленинградской области

В Ленобласти напряженность на топливном рынке также идет на спад. Губернатор региона Александр Дрозденко отметил, что пик кризиса минул, а поставщики топлива теперь выражают осторожный оптимизм.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов