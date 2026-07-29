Цены на бензин в независимых сетях АЗС начали снижаться. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) в ходе совещания у заместителя председателя правительства РФ Александра Новака.
Регулятор перешел к жестким мерам контроля: по итогам проверок ведомство выдало 52 предупреждения за необоснованное ценообразование. В ряде случаев дело приняло серьезный оборот — возбуждены 28 уголовных дел.
|Показатель
|Значение
|Предупреждения ФАС по ценам
|52
|Возбужденные уголовные дела
|28
|Регионы с возбужденными делами
|Нижегородская и Новосибирская обл., Пермский край, Коми
Проверки охватили восемь регионов. Под надзор попали как частные сети, так и заправки, работающие по франшизе крупных нефтяных компаний. Основная проблема владельцев АЗС заключалась в том, что они не смогли документально подтвердить причины роста цен.
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