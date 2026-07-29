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КАМАЗ возвращается к пятидневной рабочей неделе из-за роста заказов

Экономика » Производство » Автопром

КАМАЗ отменил режим четырёхдневной рабочей недели и вернул пятидневный график. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте завода. Режим сокращённой недели действовал с марта по приказу-постановлению предприятия.

КамАЗ-55102
Фото: commons.wikimedia.org by Игоревич, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
КамАЗ-55102

Основанием для перехода на полный график стало увеличение производственного плана. В компании связывают это с ростом заказов на ближайшие месяцы, стабилизацией российского рынка грузовиков и расширением модельного ряда поколения К5. Среднесуточный темп производства установлен на уровне 160 машкомплектов. Объёмов заказов достаточно для загрузки мощностей в пятидневном режиме.

Ранее срок корпоративного отпуска уже был сокращён: завод вышел на работу 27 июля после двух недель простоя вместо запланированных трёх. Причиной переноса даты выхода из отпуска также назвали рост продаж автомобилей семейства К5.

Возврат к стандартному графику означает, что текущий портфель заказов позволяет утилизировать производственные мощности полнее, чем это предполагалось весной. Однако завод не раскрывает числовые параметры планового задания на год, структуру заказов по моделям и долю экспорта в портфеле.

По мнению автоэксперта Игоря Моржаретто, отмена сокращённого графика подтверждает устойчивый спрос на обновлённую линейку К5 и способность завода быстро реагировать на изменение загрузки. При этом сохраняется риск перегрева складских остатков, если темп в 160 комплектов в сутки опередит темп реализации у дилеров.

Экспертная проверка:
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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