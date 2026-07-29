Китай объявил о модернизации трансграничной логистики в европейском направлении

Китай планирует модернизировать механизмы трансграничного взаимодействия в рамках 15-го пятилетнего плана для усиления позиций своих логистических сервисов на мировом рынке. Об этом сообщил Лян Линьчун, генеральный директор департамента региональной открытости NDRC. План предполагает расширение регулярных маршрутов, пересмотр тарифной политики, запуск новых типов контейнеров и цифровизацию контроля над перевозками.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Высокоскоростной поезд

ИИ и новые контейнеры

В China State Railway Group уточнили, что приоритетами станут согласование тарифов между странами, создание специализированного подвижного состава и внедрение интеллектуальных систем отслеживания грузов. Эти меры должны сократить сроки доставки и повысить безопасность транспортировки.

Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин поясняет, что переход к новым типам контейнеров и специализированному составу требует значительных капитальных вложений, поэтому фактический запуск этих мощностей будет зависеть от подтвержденного финансирования в рамках государственного плана.

Статистика и товарооборот

С июня 2016 года, когда был создан бренд China-Europe Railway Express, по маршрутам Китай — Европа прошло более 130 тыс. рейсов. Совокупная стоимость перевезенных товаров превысила 520 млрд долларов. Сейчас через эти коридоры транспортируют свыше 50 тыс. наименований продукции из 53 категорий.

Скорость доставки остается главным преимуществом ж/д сообщения перед морским транспортом. В июне, на фоне аномальной жары в Европе, производители кондиционеров перевели часть поставок на железную дорогу: срок транспортировки сократился с 40 до 15 дней.

Динамика перевозок подтверждается данными таможни Чэнду. В первом полугодии 2026 года объем экспортно-импортных грузов через столицу провинции Сычуань вырос на 17,9% и составил 922 тыс. тонн. Рост обеспечили поставки фотоэлектрических модулей, рефрижераторные перевозки и специализированные поезда для электронной коммерции.

Новые направления

Развивается сегмент узкоспециализированной логистики. В конце июня из Шэньяна ушли первые поезда с лифтовым оборудованием китайского производства: 260 единиц техники в 110 контейнерах. Это открывает новый канал поставок данной продукции на европейский рынок.

Экспертная проверка: специалист по проектному финансированию Алексей Крупин