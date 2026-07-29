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Мясная и молочная продукция ООО "Александров" из Беларуси возвращается на российский рынок

Экономика » Аграрный сектор » Животноводство

Россельхознадзор отменил временные ограничения на ввоз продукции белорусского ООО "Александров" на территорию Российской Федерации. Решение подписано после проверки устранения нарушений в сфере ветеринарного и фитосанитарного надзора, которые ранее стали основанием для введения ограничительных мер. Предприятие специализируется на производстве мясной и молочной продукции и теперь может возобновить поставки в Россию без ограничений.

Корова в анфас
Фото: commons.wikimedia.org by Psihonavt20-21, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Корова в анфас

Ограничения были введены ранее в связи с выявленными несоответствиями требованиям российского законодательства. По итогам повторных проверок ведомство подтвердило, что недостатки устранены, а производство соответствует установленным ветеринарным и фитосанитарным нормам. Решение вступает в силу сразу после официального опубликования.

Аграрный эксперт Виктор Смирнов отмечает, что быстрая реакция ведомства на устранение нарушений демонстрирует работоспособность механизма контроля: российские границы закрываются для недобросовестных поставщиков, но открываются сразу после подтверждения соответствия продукции требованиям безопасности.

Экспертная проверка:
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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