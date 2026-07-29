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Вертолеты Ка-32 в Испании перестали работать из-за дефицита запчастей

Экономика » Производство » Авиация

В Испании прекратила работу группа противопожарных вертолетов Ка-32 из-за действующих запретов на техническое обслуживание и поставку запасных частей из России. По данным госкорпорации "Ростех", местным властям не удалось подобрать альтернативную технику, способную заменить российские машины в операциях по тушению лесных пожаров.

Ка-32 российский вертолёт
Фото: commons.wikimedia.org by Unknown author, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ка-32 российский вертолёт

Технические ограничения и последствия

Основной проблемой стал дефицит маневренных воздушных судов с большой грузоподъемностью, которые позволяют точно доставлять воду в очаги возгорания. В "Ростехе" заявляют, что аналоги Ка-32 для подобных задач в Европе отсутствуют.

Ситуация затронула и использование самолетов Бе-200. Ранее эти машины применялись для борьбы с лесными пожарами в европейских странах; в частности, в 2021 году они работали в Греции в течение двух месяцев. Сейчас санкционные ограничения блокируют возможность их эксплуатации.

Отсутствие запчастей и регламентного обслуживания приводит к фактическому выводу техники из строя. Заменить специализированные машины Ка-32 в короткие сроки невозможно, так как это требует наличия парка с аналогичными летными и грузовыми характеристиками, — объяснил эксперт гражданской авиации Анатолий Журин.

О негативном влиянии санкций на противопожарную безопасность Франции и Испании также сообщила газета Berliner Zeitung, отметив препятствия в проведении операций по локализации огня.

Экспертная проверка: эксперт гражданской авиации Анатолий Журин
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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