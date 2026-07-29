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Дефицит зерна в Евросоюзе усиливает позиции российского экспорта в Африке

Экономика » Аграрный сектор » Земледелие

Прогнозы по сбору зерновых в Европейском союзе на сезон 2025/26 снижаются из-за засушливой весны и аномальной жары в июне. Согласно данным Федерального центра "Агроэкспорт", это может усилить конкурентные позиции российского зерна на рынках Северной и Субсахарской Африки.

Уборка урожая пшеницы
Фото: unsplash.com by Мерич Тунец Тунец59, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уборка урожая пшеницы

По оценкам USDA, урожай пшеницы в ЕС может упасть до 136 млн тонн (минус 9,1 млн т к прошлому сезону), кукурузы — до 53,8 млн тонн (минус 3 млн т), ячменя — до 53,2 млн тонн (минус 3,2 млн т). Наихудшая динамика зафиксирована во Франции: сбор мягкой пшеницы может снизиться до 30,8 млн тонн, а урожай кукурузы рискует упасть до 9,5 млн тонн — это минимальный показатель за последние 26 лет.

Снижение европейского предложения открывает возможности для роста российских отгрузок в регионы, где традиционно доминирует ЕС. В частности, речь идет об Алжире, куда Россия поставляет от 0,5 до 2,3 млн тонн пшеницы за сезон.

В Марокко ожидается высокий собственный урожай пшеницы, однако сохраняется потенциал спроса на российский ячмень. Для сравнения: в сезоне 2023/24 поставки составили 100 тыс. тонн, а в 2025/26 — около 11 тыс. тонн.

Также отмечается рост присутствия России в Нигерии. Если с сезона 2021/22 экспорт пшеницы туда не превышал 750 тыс. тонн, то в сезонах 2024/25 и 2025/26 объемы поставок выросли до более чем 1 млн тонн.

Финансовый аналитик Никита Волков поясняет, что снижение валового сбора у ключевых конкурентов смещает торговые потоки: покупатели в Африке вынуждены переориентироваться на альтернативных поставщиков для покрытия дефицита зерновых.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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