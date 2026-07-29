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Цены на арбузы удивили россиян в разгар лета: что происходит на прилавках

Экономика » Аграрный сектор » Земледелие

Высокая стоимость бахчевых культур в середине лета обусловлена отсутствием массового урожая от российских фермеров и спекулятивным настроем торговых сетей, заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. В комментарии Pravda.Ru эксперт пояснил, что текущие ценники на прилавках не имеют под собой объективных экономических оснований, так как настоящий сезон сбора арбузов и дынь в России еще не начался.

Арбуз
Фото: commons.wikimedia.org by Kenogenic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Арбуз

Ранее сообщалось, что за последние пять лет посевные площади под бахчевые в России сократились на двадцать процентов, что усилило зависимость внутреннего рынка от зарубежных поставок. За год средняя розничная стоимость арбуза выросла на тридцать девять процентов, достигнув 66,4 рубля за килограмм, а дыни подорожали на сорок два процента — до 151,5 рубля. Несмотря на постепенное увеличение предложения, цены остаются существенно выше показателей прошлого года.

Шапкин отметил, что продавцы часто используют надуманные поводы для оправдания дороговизны. Ранее поставщики уже пытались объяснить рост цен на косточковые культуры весенними заморозками, хотя в тот период на рынке присутствовал исключительно импорт. Схожая ситуация наблюдается и сейчас, когда под предлогом климатических проблем стоимость продукции "задирается на ровном месте".

Ситуацию усложняет то, что значительная часть летнего оборота проходит через несанкционированные точки вдоль трасс, где игнорируются санитарные нормы. На ситуацию в отрасли влияет и общая инфляция, из-за которой дорогая логистика меняет рынок, вынуждая пересматривать ценовые подходы.

"Спекулянты по любому поводу могут взять и взвинтить на ровном месте цены. Если это ничем никак не останавливается. С другой стороны, там большая часть всей этой торговли вообще не санкционированная. В основном это придорожная торговля на необустроенных точках, в антисанитарных условиях", — пояснил Шапкин.

Специалист подчеркнул, что в июле на прилавках часто оказываются недозревшие плоды, которые могут представлять угрозу для здоровья из-за высокого содержания красителей и нитратов. По его словам, качественный продукт появится в продаже только в августе. Контролировать обоснованность наценок в ритейле становится все сложнее, несмотря на то что ценники в магазинах попадут под тотальный контроль благодаря новым цифровым системам мониторинга.

Относительно сокращения посевных площадей Шапкин выразил мнение, что это следствие низкого спроса, а не дефицита ресурсов. При этом импорт из Азербайджана и Узбекистана продолжает стабильно поступать в страну, так как в рамках Евразийского экономического сообщества таможенные барьеры минимизированы. Высокий интерес к зарубежной продукции сохраняется, хотя иногда граница захлопнулась за один день из-за нарушений фитосанитарных норм.

"Я думаю, что не надо торопиться на самом деле. Я в июле никогда не покупаю арбузы", — добавил эксперт.

Вне зависимости от текущих колебаний, рынок овощей и фруктов остается крайне волатильным. Специалисты отмечают, что цены на овощи скоро рухнут после корректировки квот на ввоз товаров из ключевых стран-партнеров. В то же время бизнес сталкивается с тем, что сырье есть, а цены растут из-за ужесточения административных требований и отчетности.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
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