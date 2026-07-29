ФАС возбудила 28 уголовных дел против участников топливного рынка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала 52 предупреждения компаниям на топливном рынке из-за нарушений в ценообразовании. По результатам проверок возбуждено 28 уголовных дел. Об этом сообщили на совещании у вице-премьера Александра Новака.

Основной удар пришелся на независимые АЗС. В периоды дефицита частные заправки, закупающие бензин и дизель на бирже, устанавливали максимальные цены — в ряде регионов стоимость топлива достигала 150–250 рублей за литр. Сейчас, по данным ФАС, цены на таких АЗС начали снижаться из-за насыщения рынка и усиления государственного контроля.

Аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов отмечает, что высокая волатильность цен на независимых АЗС часто связана с их зависимостью от биржевых котировок и отсутствием собственных запасов, что делает их более уязвимыми к рыночным колебаниям по сравнению с сетевыми заправками.

Логистика и снабжение регионов

Первый замминистра энергетики Павел Сорокин заявил, что правительство максимально увеличило производство топлива и задействовало альтернативные каналы поставок. Особое внимание уделяется Сибири, Дальнему Востоку и регионам северного завоза для предотвращения перебоев в снабжении населения и предприятий.

По данным Минсельхоза, ситуация с обеспечением аграриев стабилизируется. Уборочная кампания проходит во всех регионах: сельхозпроизводители получают топливо через прямые контракты с нефтяными компаниями и за счет приоритетного отпуска на АЗС.