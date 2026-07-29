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ФАС добилась от Wildberries и Ozon изменения правил работы с продавцами

Экономика

Wildberries и Ozon изменили условия работы с поставщиками. Маркетплейсы привели правила к требованиям Федеральной антимонопольной службы (ФАС), чтобы избежать санкций за нарушение конкуренции.

Пункт выдачи заказов Ozon
Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пункт выдачи заказов Ozon

Главным изменением стал порядок выплат: теперь деньги за проданный товар должны поступить на счет продавца в течение 30 календарных дней. Раньше сроки расчетов могли различаться, что создавало сложности с оборачиваемостью средств для малого бизнеса.

Площадки также пересмотрели логистику. Теперь стоимость доставки не привязана к цене товара. Это исключает ситуацию, когда за дорогой предмет продавец платит больше за перевозку, чем за дешевый. В ФАС считают, что прозрачные тарифы на доставку помогут сдержать рост цен для конечного покупателя.

Что изменилось Новое правило
Сроки выплат До 30 календарных дней с момента продажи
Стоимость логистики Независима от цены товара

Отдельные изменения коснулись маркировки на Ozon. С 31 июля статус "оригинал" в карточках брендовых товаров заменят на пометку "бренд проверен". Это часть внутренней системы верификации площадки.

ФАС не ограничивается разовыми предписаниями и готовит системные изменения. Ведомство разрабатывает поправки в закон о платформенной экономике. Эти нормы могут ограничить размер комиссий, которые маркетплейсы забирают у продавцов.

"Принятые меры признаны удовлетворительными", — сообщили в ФАС.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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