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Россия намерена увеличить пропускную способность портов Северного морского пути к 2030 году

Экономика

Россия планирует увеличить пропускную способность портов Трансарктического транспортного коридора на 70 млн тонн. Мера необходима для достижения целевого грузопотока по Северному морскому пути (СМП) в объеме от 70 до 109 млн тонн к 2030 году.

Ледокол во льдах
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ледокол во льдах

На начало 2026 года совокупная мощность портов СМП составляла 48 млн тонн, тогда как фактический грузооборот достиг 31,5 млн тонн. Текущий запас мощностей на маршруте оценивается в 35-40%, что требует расширения инфраструктуры для обеспечения связанности коридора.

Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин отмечает, что значительный разрыв между текущей мощностью и целевыми показателями 2030 года потребует четкого графика инвестиций в причальные стенки и перегрузочные терминалы, так как развитие портов напрямую влияет на окупаемость всего транспортного коридора.

Обновление вспомогательного флота

Развитие инфраструктуры сопровождается наращиванием технического обеспечения навигации. За последние пять лет верфи сдали 85 единиц технического флота, три атомных ледокола проекта 22220 ("Арктика", "Сибирь" и "Урал"), а также пять аварийно-спасательных судов.

В данный момент в строительстве находятся около десяти аварийно-спасательных судов. Эти меры, наряду с развитием атомного ледокольного флота, направлены на обеспечение круглогодичной навигации и безопасности судоходства.

Замминистра транспорта России Александр Пошивая заявляет, что создание полноценной подводящей инфраструктуры превратит Трансарктический коридор в альтернативу южным морским маршрутам.

Экспертная проверка:
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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