Урожаи в России бьют все рекорды: избыток продукции обрушил стоимость привычного товара на рынке

Российский рынок зернобобовых переживает перелом: рекордный урожай обвалил цены на 40%, заставив аграриев делать ставку на экспорт. Снижение производства в Канаде и ЕС открывает шанс для России нарастить поставки в Китай и страны Ближнего Востока, поддержав рентабельность отрасли.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Поле бобовых на закате

Избыток урожая и ценовое пике

Прошлый сельскохозяйственный год стал для отечественных производителей гороха настоящим испытанием на прочность. Валовой сбор достиг 5,7 млн тонн, что наполовину превысило показатели предыдущего периода.

Однако рынок оказался не готов к такому объему: зерновой экспорт столкнулся с внутренним профицитом, который обвалил котировки. Если в начале сезона тонна гороха торговалась в диапазоне 22-26 тысяч рублей, то к финалу цены упали до 15-16 тысяч.

"Ситуация с переизбытком предложения вынудила аграриев нести дополнительные расходы на складскую логистику. Горох — культура выносливая, способная сохранять свои качества до трех лет, но замораживание оборотных средств в запасах резко снизило финансовую устойчивость мелких и средних хозяйств", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Дополнительное давление на рынок оказывает логистический кризис в южных портах. Консолидация грузопотоков через Новороссийск при ограничении мощностей в Ростове и Азове создает "пробки", из-за которых горох порой торгуется дешевле фуражной пшеницы.

Мировой дефицит как шанс для России

Текущий сезон обещает коррекцию мирового баланса. Ожидается, что глобальное производство гороха сократится почти на 14%. Основная причина — климатические аномалии в Канаде, где урожай может упасть ниже 3 млн тонн.

Евросоюз также демонстрирует слабую динамику, переориентируя остатки продукции на внутреннее потребление. Это создает благоприятный фон для реализации российских запасов, несмотря на то что экспорт зерна из РФ уже демонстрирует высокие темпы роста.

Фактор / Показатель Влияние на рынок и рекомендации Снижение урожая в Канаде Рост спроса на российский горох, возможность поднять экспортные цены. Ввод 5% экспортной пошлины Снижение чистой маржи аграриев; необходимость оптимизации себестоимости. Крепкий курс рубля Сдерживание темпов роста доходов экспортеров в рублевом эквиваленте.

"Важно понимать, что хотя глобальный дефицит играет нам на руку, отечественные аграрии сталкиваются с усилением фискальной нагрузки. Введение экспортной пошлины в размере 5% с 2025 года станет серьезным фильтром для маржинальности, особенно при текущем курсе валют", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Новые горизонты: от Китая до Египта

Драйвером сбыта остается Китай, увеличивший закупки российского гороха на 85%. Поднебесная фактически заместила индийский рынок, который закрылся из-за заградительных пошлин.

Однако количественный рост поставок не всегда переходит в качественный: цена за единицу товара при массовых отгрузках в КНР остается под давлением. Параллельно с этим Россия активно осваивает рынки Пакистана (рост поставок нута на 47%) и Египта, где спрос на чечевицу вырос почти втрое.

При этом сельское хозяйство России продолжает адаптироваться к изменяющимся торговым потокам. Рост спроса на нут и чечевицу поддерживается дефицитом удобрений в ряде регионов мира и уникальной способностью бобовых к азотофиксации, что делает их производство менее зависимым от дорогостоящей агрохимии.

Прогнозы на сезон 2026: площади и риски

Структура посевных площадей претерпевает изменения. Общая площадь под бобовыми может сократиться до 4 млн га. Аграрии постепенно уходят от чечевицы в сторону более стабильных масличных культур из-за прошлогоднего обвала цен на 45%.

Прогноз валового сбора гороха на 2026 год варьируется в диапазоне 4,1-4,9 млн тонн, что ниже рекордов прошлого года, но значительно выше исторических средних значений.

"Инвесторам и фермерам стоит готовиться к тому, что первая половина нового сельхозгода пройдет под знаком умеренных цен. Огромные переходящие запасы будут 'давить' на рынок, не позволяя котировкам совершить резкий рывок вверх даже при внешней конъюнктуре", — отметил в беседе с Pravda.Ru риск-менеджер Илья Гусев.

Несмотря на капризы погоды в начале сезона — весенние заморозки и дефицит влаги в южных регионах — потенциал отрасли остается высоким. Рынок сельхозпродукции демонстрирует живучесть за счет диверсификации поставок и освоения глубокой переработки бобовых внутри страны.

Ответы на популярные вопросы о рынке зернобобовых

Почему цены на горох упали, если экспорт растет?

Основная причина — колоссальный переизбыток предложения. Урожай прошлого года превысил потребности внутреннего рынка и текущие экспортные мощности, а логистические ограничения в портах создали локальный дефицит спроса.

Выгодно ли сейчас экспортировать бобовые в Китай?

Да, но доходность ограничена. Китай закупает огромные объемы, что позволяет сбыть излишки, однако высокая конкуренция и специфика контрактов сдерживают рост отпускных цен в валюте.

Как долго может храниться горох без потери качества?

Зернобобовые считаются "инвестиционным" товаром. При соблюдении температурного режима и влажности горох сохраняет свои свойства минимум три года, что выгодно отличает его от масличных культур.

Чего ждать от цен на чечевицу и нут в ближайшем будущем?

Ожидается стабилизация. Сокращение посевных площадей под чечевицей снизит давление предложения, а растущий спрос со стороны Индии и Турции может подтолкнуть котировки вверх к середине 2026 года.

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