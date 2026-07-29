Инфляционные ожидания россиян в июле резко выросли до 14,7%

Инфляционные ожидания россиян и бизнеса в июле резко разогнались вверх, фиксирует Банк России. В среднем население ждет роста цен на 14,7% в годовом исчислении — это почти на 2,5 пункта выше июньского уровня (12,4%). Бизнес также готовится к ускорению инфляции: баланс ценовых ожиданий вырос до 20,2 пункта против 15,8 в июне. Главный драйвер — подорожание топлива, которое бизнесу приходится закладывать в себестоимость. На фоне разгорающихся ожиданий потребительские настроения рухнули до минимума с 2015 года, а доля копивших граждан упала до исторического минимума за девять лет.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Рука кладет монету в розовую копилку-свинью на фоне книжной полки

Наследники и безнадежные: раскол по накоплениям

Резкий скачок ожиданий неравномерен. Граждане, имеющие сбережения, ожидают инфляцию на уровне 13,0% — это высоко, но заметно ниже среднего. Те, кто живет без накоплений, прогнозируют рост цен на 16,5%. Разрыв в 3,5 пункта фиксирует социальное неравенство в восприятии инфляции: уязвимые группы ощущают ценовое давление острее. Долгосрочные ожидания на пятилетнем горизонте также ползли вверх — до 11,2% против 10,3% в июне. 61% опрошенных уверены: через три года инфляция будет заметно выше целевого 4% в год. В июне так думали 58%. Якорение ожиданий на целевом уровне ослабевает: население привыкает к повышенной инфляции как к новой норме.

Розница ведет танец: топливо бьет в цены

Бизнес ожидает ускорения роста цен на ближайшие три месяца до 5,8% в годовом выражении (в июне — 4,3%). Главный драйвер — розничная торговля. Баланс ценовых ожиданий там выстрелил до 46,2 пункта против 33,9 в июне. Ожидаемый трехмесячный рост цен в рознице — 12,9% в год (было 9,2%). Главную причину предприниматели называют открыто: подорожание бензина и дизеля. Логистика дорожает, и розница первой перекладывает издержки на ценники. Для Поволжья, где логистические цепи упираются в речные переправы и протяженные автодороги, удар по топливу бьет по кошельку покупателя особенно чувствительно. Промышленность и строительство также подняли ценовые ожидания, но не так резко, как торговля.

Прогноз Центробанка отстает от реальности

Регулятор сохраняет оптимизм. Базовый сценарий Банка России: инфляция в 2026 году составит 6,0-7,0%, а к целевому 4% вернется только в 2027 году. Ожидания населения и бизнеса на порядок выше регуляторского прогноза. Разрыв между "целью в 4%" и "ожидаемыми 14-15%" означает одно: ключевая ставка останется жесткой дольше, чем хочется рынку и заемщикам. Пока инфляционные ожидания не начнут спадать, размягчение кредитно-денежной политики рискованно.

Настроения на минимуме 2015 года

Индекс потребительских настроений рухнул до 89,5 пункта с 97,8 в июне. Люди реже планируют крупные покупки, меньше верят в улучшение финансового положения. Доля тех, кто предпочитает откладывать свободные деньги, а не тратить их на дорогие товары, упала до 47,9% — это минимум с марта 2015 года. Месяц назад копило 54,4% опрошенных. Падение склонности к сбережениям на фоне разгорающихся инфляционных ожиданий — тревожный сигнал. Население не просто боится роста цен, оно тратит накопления, пытаясь опередить удорожание. В регионах Поволжья, где доля заработной платы в доходах высока, а подушка безопасности тоньше, чем в столицах, такая стратегия "покупать сейчас, пока не подорожало" рискует превратиться в истощение семейных бюджетов еще до того, как инфляция начнет замедляться.