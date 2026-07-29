Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Искусственный интеллект поможет врачам Челябинской области быстрее находить патологии
Студенты из 19 регионов России приехали работать на заводы КАМАЗа
Минпросвещения РФ выпустило рекомендации по проведению линеек 1 сентября
Списание долгов превращается в лотерею: как не ошибиться при выборе раздолжнителя
Перевозчик расширил доступность поездок из Нижнего Новгорода к Черному морю
Ученые создали выдуманную болезнь, и ИИ поверил в нее: тревожный сигнал для всех
В Омской области задержали розы с вредителем, поражающим огурцы и перец
Организм привык к ограничениям: строгий режим актрисы из "Универа" вызвал споры о здоровье
В Орловской области увеличат число сиделок для нуждающихся до 1559 человек

Инфляционные ожидания россиян в июле резко выросли до 14,7%

Экономика

Инфляционные ожидания россиян и бизнеса в июле резко разогнались вверх, фиксирует Банк России. В среднем население ждет роста цен на 14,7% в годовом исчислении — это почти на 2,5 пункта выше июньского уровня (12,4%). Бизнес также готовится к ускорению инфляции: баланс ценовых ожиданий вырос до 20,2 пункта против 15,8 в июне. Главный драйвер — подорожание топлива, которое бизнесу приходится закладывать в себестоимость. На фоне разгорающихся ожиданий потребительские настроения рухнули до минимума с 2015 года, а доля копивших граждан упала до исторического минимума за девять лет.

Рука кладет монету в розовую копилку-свинью на фоне книжной полки
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Рука кладет монету в розовую копилку-свинью на фоне книжной полки

Наследники и безнадежные: раскол по накоплениям

Резкий скачок ожиданий неравномерен. Граждане, имеющие сбережения, ожидают инфляцию на уровне 13,0% — это высоко, но заметно ниже среднего. Те, кто живет без накоплений, прогнозируют рост цен на 16,5%. Разрыв в 3,5 пункта фиксирует социальное неравенство в восприятии инфляции: уязвимые группы ощущают ценовое давление острее. Долгосрочные ожидания на пятилетнем горизонте также ползли вверх — до 11,2% против 10,3% в июне. 61% опрошенных уверены: через три года инфляция будет заметно выше целевого 4% в год. В июне так думали 58%. Якорение ожиданий на целевом уровне ослабевает: население привыкает к повышенной инфляции как к новой норме.

Розница ведет танец: топливо бьет в цены

Бизнес ожидает ускорения роста цен на ближайшие три месяца до 5,8% в годовом выражении (в июне — 4,3%). Главный драйвер — розничная торговля. Баланс ценовых ожиданий там выстрелил до 46,2 пункта против 33,9 в июне. Ожидаемый трехмесячный рост цен в рознице — 12,9% в год (было 9,2%). Главную причину предприниматели называют открыто: подорожание бензина и дизеля. Логистика дорожает, и розница первой перекладывает издержки на ценники. Для Поволжья, где логистические цепи упираются в речные переправы и протяженные автодороги, удар по топливу бьет по кошельку покупателя особенно чувствительно. Промышленность и строительство также подняли ценовые ожидания, но не так резко, как торговля.

Прогноз Центробанка отстает от реальности

Регулятор сохраняет оптимизм. Базовый сценарий Банка России: инфляция в 2026 году составит 6,0-7,0%, а к целевому 4% вернется только в 2027 году. Ожидания населения и бизнеса на порядок выше регуляторского прогноза. Разрыв между "целью в 4%" и "ожидаемыми 14-15%" означает одно: ключевая ставка останется жесткой дольше, чем хочется рынку и заемщикам. Пока инфляционные ожидания не начнут спадать, размягчение кредитно-денежной политики рискованно.

Настроения на минимуме 2015 года

Индекс потребительских настроений рухнул до 89,5 пункта с 97,8 в июне. Люди реже планируют крупные покупки, меньше верят в улучшение финансового положения. Доля тех, кто предпочитает откладывать свободные деньги, а не тратить их на дорогие товары, упала до 47,9% — это минимум с марта 2015 года. Месяц назад копило 54,4% опрошенных. Падение склонности к сбережениям на фоне разгорающихся инфляционных ожиданий — тревожный сигнал. Население не просто боится роста цен, оно тратит накопления, пытаясь опередить удорожание. В регионах Поволжья, где доля заработной платы в доходах высока, а подушка безопасности тоньше, чем в столицах, такая стратегия "покупать сейчас, пока не подорожало" рискует превратиться в истощение семейных бюджетов еще до того, как инфляция начнет замедляться.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Тула запускает транспортное сообщение с Моховым по нацпроекту "Туризм и гостеприимство"
Тульская область
Тула запускает транспортное сообщение с Моховым по нацпроекту "Туризм и гостеприимство"
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Еда и рецепты
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Авто
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Популярное
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса

Попытка Еревана вернуть доступ к российскому рынку столкнулась с неожиданным условием Москвы, которое ставит под удар весь бизнес республики.

Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет «Красный бархат» получается нежным и нарядным
Звезды теперь создадут на Земле: технологический рывок Китая оставил мировых лидеров позади
Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США Андрей Николаев Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН Любовь Степушова
Взгляд стал мутным и кожа посерела: борьба с онкологией изменила жизнь Маргариты Симоньян
Ольга Орлова раскрыла тайну встреч с сыном Жанны Фриске: о чём она договорилась с Шепелевым
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Последние материалы
Организм привык к ограничениям: строгий режим актрисы из "Универа" вызвал споры о здоровье
В Орловской области увеличат число сиделок для нуждающихся до 1559 человек
Авторынок изменился: привычные модели стремительно теряют позиции в глазах покупателей
Когда металл становится продолжением характера: правила выбора личного украшения от ювелира
Россия ждёт новые Bestune: FAW готовит пополнение модельного ряда и неожиданный поворот
Якутия стала третьим по уровню туристической привлекательности регионом Дальнего Востока
Восемь инициатив Алтайского края получили финансирование от общества "Знание"
Почти полное исчезновение отменили: во Владивостоке обнародовали итоги масштабного подсчета хищников
Mercedes-Benz кардинально изменил Marco Polo: главная инновация скрыта в новой подъемной крыше
Дорогая логистика меняет рынок: привозные плоды уступают место местным товарам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.