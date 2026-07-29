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Списание долгов превращается в лотерею: как не ошибиться при выборе раздолжнителя

Экономика » Финансы

Создание специализированного реестра юристов по банкротству может обернуться фактическим запретом на профессию и ограничением прав граждан в выборе защитника, заявил адвокат, кандидат юридических наук Андрей Алешкин. В беседе с Pravda.Ru эксперт подчеркнул, что наличие или отсутствие в списках не гарантирует качество услуг, а ключевым ориентиром для должников остается репутация специалиста.

Адвокат за работой
Фото: Pravda.Ru by Ирина Сереброва is licensed under Все права защищены
Адвокат за работой

Ранее в России предложили создать реестр юристов по банкротству граждан, что фактически рассматривается как альтернатива деятельности так называемых раздолжнителей. Предлагается полностью запретить работу подобных посредников на законодательном уровне. Эксперты опасаются, что бесконтрольный рынок услуг по списанию долгов вводит население в заблуждение.

Юрист отметил, что текущее законодательство позволяет гражданам самостоятельно определять, к кому обращаться за юридической помощью. По его мнению, реестры создают иллюзию доверия, но не являются панацеей от недобросовестности. Пока работа вне реестра официально не запрещена, эффективность юриста определяется не формальным статусом, а реальными результатами. Важно учитывать, что несвоевременное решение финансовых проблем часто приводит к тому, что заемщику с растущей нагрузкой срочно нужен диалог с банком для предотвращения дефолта.

"Люди вправе выбирать, к кому обращаться, отсутствие реестров на этом никак не сказывается. Люди выбирают раздолжнителей или юристов по принципу помогают или не помогают, работает сарафанное радио. Что касается реестров — это определенное доверие к лицам, которые туда входят. Но это не значит, что люди, которых нет ни в одном реестре, не могут оказывать качественную помощь", — пояснил правовед.

Адвокат также провел аналогию с уголовным процессом, где наличие удостоверения является обязательным условием для допуска к защите. Однако в гражданском производстве и вопросах банкротства юристы и адвокаты конкурируют на равных условиях. Если власти решат жестко ограничить круг лиц, имеющих право заниматься банкротством, возникнет вопрос о правомерности лишения граждан доступа к выбранной профессии.

Стоит помнить, что при оформлении займов важно обращать внимание на прозрачность условий, так как закон о банках требует раскрытия условий всех предлагаемых продуктов.

Анализируя риски обращения к раздолжнителям, Алешкин указал на индивидуальный характер каждой ситуации. По мнению эксперта, название организации или статус специалиста вторичны по сравнению с его компетенцией. При этом агрессивный маркетинг раздолжнителей часто маскирует обычное юридическое посредничество. В ситуациях, когда кредитор звонит родственникам должников, важно иметь квалифицированного защитника, который пресечет нарушения закона о взыскании.

"У нас девять тысяч адвокатов: один может помочь, второй нет. Обстоятельства разные, люди разные, всегда есть индивидуализация. Нужно ориентироваться на отзывы, потому что люди, которые уже обращались, могут сказать, получили ли они услугу и какого она была качества. Это главный критерий", — подытожил эксперт.

На фоне дискуссий о банкротстве регуляторы продолжают ужесточать правила в смежных сферах. Так, новые правила перекроют доступ к быстрым деньгам для лиц с критическим уровнем долговой нагрузки. В то же время государство внедряет механизмы защиты от нежелательных обязательств, закрепляя, что кредиторы обязаны мгновенно оповещать клиентов о любых операциях по их счетам.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
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