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Российский экспорт в Японию: от энергоресурсов до рыбы и металлов

Экономика » Правила игры

Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко поставил точку над условностями: экономические связи с Японией восстановят, но только после пересмотра Токио санкционной политики. При этом разрыв не стал полным — японский бизнес остался в "Сахалин-1" и "Сахалин-2", а также держит наличие в рыбопереработке и лесопромысле. Для Сахалина и всего Дальнего Востока это значит, что инфраструктура, построенная за десятилетия, не простаивает. Она работает, приносит доход и держит кадровый потенциал, несмотря на политический мороз.

Вид на город в Сибуя
Фото: commons.wikimedia.org by Ximonic (Simo Räsänen), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вид на город в Сибуя

Проекты выжили, логистика работает

"Сахалин-2" (оператор — "Сахалин Энерджи", доля "Газпрома" 50% плюс одна акция) и "Сахалин-1" (оператор — التابعة "Роснефти" RN Sakhalinmorneftegaz) остались якорями присутствия Японии в российском Арктике и на шельфе. Японские консорциумы — Japan Petroleum Exploration (JAPEX), Itochu, Marubeni, Mitsui & Co — сохранили доли. Они не ушли, потому что уйти невозможно без потери доступа к ресурсам, критичным для японской энергобезопасности.

По данным японского Минэкономики, в 2025 году доля российского СПГ в импорте страны составила около 9%. Это не символ, а физика: танкеры идут из Пригородного в японские порты регулярно. Санкции не закрыли этот коридор — слишком велика цена отказа.

Как мы пришли к точке разрыва

Весна 2022 года. Токио вступил в западные санкции: заморозка активов, запрет на операции с Банком России, эмбарго на полупроводники, товары двойного назначения, роскошь, позже — на промышленную продукцию и автомобили. Ответ Москвы не заставил ждать: прекращены переговоры по мирному договору и совместные программы сотрудничества.

До этого товароборот раствовал. В 2021 году он достиг 2,4 трлн иен (около $22 млрд) — плюс почти 36% за год. Структура была классической для "сырье за технологии":

Направление Структура (2021 г.)
Японский экспорт в РФ  
Легковые автомобили 36%
Автокомпоненты 12%
Промышленное оборудование ~20%
Российский экспорт в Японию  
Энергоресурсы (нефть, нефтепродукты, СПГ, уголь) >60%
Цветные металлы 19%
Рыба и морепродукты 9%

Почему быстро не вернется

Вернуться к цифрам 2021 года не получится — рынок изменился структурно.

Автопром. Японские бренды ушли. Их нишу заняли китайские — Chery, Geely, Haval, Exeed. Российский покупатель привык к новым моделям, сервису, ценообразованию. Японцам придется завоевывать рынок заново, а не просто открыть шоурумы.

Энергетика. Потоки СПГ и нефти переориентированы. Китай, Индия, Юго-Восточная Азия поглощают объемы, которые ранее шли в Японию и Европу. Логистика перестроена: новые танкеры, новые терминалы, новые маршруты. Вернуть всё "как было" — значит разбирать работающую схему.

Рыба и лес. Здесь сохраняется ограниченное сотрудничество, но платежные цепочки усложнены, страхование судов подорожало, сроки доставки выросли. Бизнес адаптируется, но маржи съедаются накладными расходами.

Кто в черном, если политика сменится

Если Токио все же пересмотрит курс, главные бенефициары — компании с активами на Сахалине.

  • "Газпром" укрепит позиции на японском рынке СПГ. "Сахалин-2" — единственный российский проект, где СПГ идет в Японию без перебоев.
  • "Роснефть" (через RN Sakhalinmorneftegaz) сможет нарастить сбыт нефти и развивать совместные проекты на "Сахалин-1".
  • "Совкомфлот" получит дополнительный грузобазу для танкерного флота — если растут поставки, растут фрахты.

Но всё это — производная политической воли Токио. Бизнес готов, инфраструктура жива, кадры на месте. Решение за cabinets в Касмьясеки (район министерств в Токио).

Дополнительный контекст

Сигналы изЕС показывают прагматизм: Евросоюз до 2028 года разрешил поставки сахалинского СПГ в Южную Корею, смягчив ограничения для "Сахалин-2". Значит, даже в текущем санкционном режиме исключения делают под энергию. Япония пока смотрит из стороны.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий
Валерий Козлов
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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