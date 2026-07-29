Дорогая логистика меняет рынок: привозные плоды уступают место местным товарам

Фрукты и овощи за год подорожали в среднем на 39%. Несмотря на то что к концу сезона цены на арбузы и дыни снизились на 10-15%, общая стоимость продуктовой корзины в этой категории осталась высокой.

Фото: Pravda.Ru by Наталья Мурзинова is licensed under All Rights Reserved Арбузы

Рост цен вызвали не только погодные аномалии, но и подорожание ресурсов для производства. Фермеры потратили больше денег на семена, удобрения и топливо, что напрямую увеличило себестоимость урожая.

Показатель Значение Средний рост цен на овощи и фрукты (год к году) +39% Снижение цен на арбузы и дыни к концу сезона -10-15%

Логистика стала еще одним фактором давления на кошелек потребителя. Доставка продуктов из других регионов России и стран СНГ подорожала, что сделало привозные товары менее конкурентоспособными по цене.

В следующем году стоимость арбузов и дынь может упасть, если погода будет благоприятной. Общий же тренд на удорожание продуктов питания сохранится.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов