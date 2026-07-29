Развитие сети мини-НПЗ может помочь России справиться с дефицитом топлива

Правительство РФ рассматривает развитие сети мини-НПЗ как один из инструментов борьбы с дефицитом топлива на внутреннем рынке. Идею строительства малых заводов поддержал президент Владимир Путин в июле 2026 года. В условиях плановых ремонтов крупных предприятий и логистических сложностей запуск малых мощностей может стать "запасным парашютом" для отрасли.

Фото: Wikipedia by Rickmaj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Нефтеперерабатывающий завод

К мини-НПЗ относятся предприятия с мощностью первичной переработки нефти до 1 млн тонн в год. Исторически этот сектор был развит: к началу XXI века в стране действовало от 250 до 300 таких заводов. Однако большинство из них закрылись к концу 2015 года из-за нерентабельности или несоответствия нормам Ростехнадзора.

Технологический барьер и бензин К3

В июле 2026 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление № 819, разрешающее до конца года выпуск бензина экологического класса К3 (стандарт "Евро-3"). Мера направлена на создание страхового запаса горючего. Однако для мини-НПЗ это решение не станет автоматическим стимулом к росту.

Проблема заключается в технологическом оснащении: большинство малых заводов используют только атмосферную перегонку нефти, получая на выходе прямойгонный бензин с низким октановым числом (40-60). Для производства топлива класса К3 необходимы процессы вторичной переработки — каталитический крекинг, риформинг или гидроочистка, которые на мини-НПЗ практически не применяются.

Аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов поясняет, что простое добавление присадок в прямойгонный бензин не позволит достичь стандарта К3, так как требуются изменения в самом фракционном составе топлива и снижение содержания серы.

Экономика и сырьевой голод

Сектор малых НПЗ сейчас находится в тяжелом финансовом положении. По данным НААНС-МЕДИА, совокупный убыток группы из 21 предприятия за 2025 год составил около 12 млрд рублей. Ситуация осложняется дефицитом сырья: на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке вырос экспорт нефти из России при стабильном уровне добычи (в июне 2026 года она составила 8,929 млн баррелей в сутки).

Макроэкономист Артём Логинов отмечает, что для реанимации малых заводов потребуется государственная координация между добывающими компаниями и переработчиками, чтобы обеспечить последние необходимым объемом сырья.

Перспективы обновления мощностей

Строительство новых заводов с нуля не решит проблему быстро, так как цикл создания мини-НПЗ занимает от 2 до 6 лет. Более оперативным вариантом может стать модернизация существующих площадок, которые уже имеют инфраструктуру: резервуарные парки и ж/д эстакады.

Потенциальным источником оборудования может стать Китай, где в рамках госпрограммы реструктуризации ТЭК на 2026-2028 годы планируется закрытие старых заводов мощностью менее 2 млн тонн. Это может создать рынок дешевых б/у установок вторичной переработки для России, хотя и несет риски с точки зрения безопасности и экологии.

Параллельно с поддержкой малого бизнеса отрасли необходима реализация крупных замороженных проектов: Восточной нефтехимической компании (12 млн тонн/год), завода на Сахалине (3 млн тонн/год) и второй очереди Хабаровского НПЗ (10 млн тонн/год).

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов

макроэкономист Артём Логинов