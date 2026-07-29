Законопроект США вводит торговые барьеры для стран-покупателей российских энергоносителей

Сенаторы США согласовали текст законопроекта, который позволит президенту Дональду Трампу применять торговые пошлины к государствам, закупающим российские энергоресурсы. Документ находится на стадии согласования в Сенате и должен быть принят в ближайшее время.

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Проект закона направлен против стран-покупателей российской нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Основным инструментом давления станут импортные пошлины. Президент США получит право устанавливать их в размере до 100% на товары из этих стран, если они не прекратят закупки ресурсов из России.

Помимо торговых барьеров, законопроект предусматривает финансовые ограничения. Под санкции могут попасть компании, которые инвестируют в проекты по экспорту российских энергоносителей или участвуют в них.

Юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев отмечает, что подобные меры расширяют круг лиц, подверженных риску: теперь ответственность ложится не только на прямых поставщиков, но и на зарубежных покупателей и финансовых посредников.

Администрация Трампа позиционирует эти меры как инструмент усиления давления на Россию с целью добиться изменения ее политики в отношении Украины. Ранее США уже применяли санкции к энергетическому сектору РФ, однако новый подход предполагает переход от точечных ограничений к массированному экономическому принуждению торговых партнеров.

Экспертная проверка: юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев