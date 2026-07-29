Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новые ставки за наем муниципальных квартир в Красноярске: сколько придется платить
Связь с Китаем: из Владивостока появятся перелеты во Внутреннюю Монголию
Глава Роспотребнадзора утвердила стратегию подготовки к сезону гриппа и ОРВИ
Старение мышц больше не приговор? Учёные нашли способ удвоить способность организма к восстановлению
Студенческие семьи с 1 сентября смогут заселяться в отдельные комнаты общежитий
Липецкие водители снова могут заправляться без привязки к госномерам машин
Орловская область меняет подход к содержанию путей: какие изменения почувствуют водители к 2027
Неожиданный хит лета: какие развлечения в московских парках заставили горожан отказаться от поездок
Клещевая лихорадка: жители Ленинградской области болеют чаще горожан

Законопроект США вводит торговые барьеры для стран-покупателей российских энергоносителей

Экономика » Рынки

Сенаторы США согласовали текст законопроекта, который позволит президенту Дональду Трампу применять торговые пошлины к государствам, закупающим российские энергоресурсы. Документ находится на стадии согласования в Сенате и должен быть принят в ближайшее время.

Donald and Barron Trump at Inaugural parade 01-20-17
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Air Force Staff Sgt. Logan Carlson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Donald and Barron Trump at Inaugural parade 01-20-17

Проект закона направлен против стран-покупателей российской нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Основным инструментом давления станут импортные пошлины. Президент США получит право устанавливать их в размере до 100% на товары из этих стран, если они не прекратят закупки ресурсов из России.

Помимо торговых барьеров, законопроект предусматривает финансовые ограничения. Под санкции могут попасть компании, которые инвестируют в проекты по экспорту российских энергоносителей или участвуют в них.

Юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев отмечает, что подобные меры расширяют круг лиц, подверженных риску: теперь ответственность ложится не только на прямых поставщиков, но и на зарубежных покупателей и финансовых посредников.

Администрация Трампа позиционирует эти меры как инструмент усиления давления на Россию с целью добиться изменения ее политики в отношении Украины. Ранее США уже применяли санкции к энергетическому сектору РФ, однако новый подход предполагает переход от точечных ограничений к массированному экономическому принуждению торговых партнеров.

Экспертная проверка:
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Еда и рецепты
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Мировая кооперация
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Кировская область
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Популярное
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса

Попытка Еревана вернуть доступ к российскому рынку столкнулась с неожиданным условием Москвы, которое ставит под удар весь бизнес республики.

Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет «Красный бархат» получается нежным и нарядным
Звезды теперь создадут на Земле: технологический рывок Китая оставил мировых лидеров позади
Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США Андрей Николаев Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН Любовь Степушова
Взгляд стал мутным и кожа посерела: борьба с онкологией изменила жизнь Маргариты Симоньян
Ольга Орлова раскрыла тайну встреч с сыном Жанны Фриске: о чём она договорилась с Шепелевым
Золотистый лаваш и сочная зелень: экспресс-пирожки с яйцом для идеального семейного утра
Золотистый лаваш и сочная зелень: экспресс-пирожки с яйцом для идеального семейного утра
Последние материалы
Инвестиции в образование Чувашии от общества «Знание» превысили 52 миллиона рублей
В Карелии 120 пациентов с гепатитом С получили бесплатное лечение
Миллиардные контракты и экстренные вылеты: в правительстве пересмотрели будущее воздушной помощи
Раскаленный панцирь на парковке: как обычный поход в магазин может стоить жизни вашему питомцу
Почему высокая оплата труда перестала привлекать сотрудников в Амурской области
Медики МВД получили больше власти: какие болезни теперь обязаны выявить у задержанного за 24 часа
В Петрозаводске вода из-под крана стала мутной и приобрела странный цвет
Законопроект США вводит торговые барьеры для стран-покупателей российских энергоносителей
Настоящий оазис в Кемерове: строительство на набережной Искитимки подошло к финальному рубежу
Бюджет капремонта домов в Татарстане вырос до 28,63 млрд рублей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.