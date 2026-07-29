Зависимость Европы от американского СПГ привела к трехкратному росту цен на газ

Морские перевозки сжиженного природного газа (СПГ) теряют в надежности по сравнению с трубопроводным транспортом. Об этом заявил начальник управления департамента "Газпрома" Кирилл Полоус на форуме Indo Pacific LNG Summit 2026 в Индонезии.

Фото: Официальный сайт ОАО Газпром Газпром, Сахалин

Основным риском для морских поставок стали возможные блокировки ключевых проливов и каналов, включая Ормузский, Малаккский, Баб-эль-Мандебский и Панамский. По словам представителя "Газпрома", вероятность перебоев из-за технических сбоев на заводах по сжижению или закрытия транспортных артерий возвращает интерес к трубопроводным маршрутам.

Особое внимание Кирилл Полоус уделил позиции Катара, который обеспечивает около 20% мирового экспорта СПГ. Несмотря на крупные запасы и мощности сжижения, поставки из этой страны остаются уязвимыми к логистическим ограничениям.

Ситуация обострилась после начала военных действий США и Израиля против Ирана в конце февраля. В ответ Иран объявил о блокаде Ормузского пролива. До этого момента через данный маршрут проходило около 20% всего глобального объема морского СПГ.

Кирилл Полоус также затронул структуру импорта газа в Европу. Он отметил, что попытки европейских политиков уйти от зависимости от российского трубопроводного газа привели к новой зависимости от США. Доля американского СПГ в импорте Европы достигла 60%, а в Германии превысила 90%.

По данным представителя "Газпрома", монополизация рынка США привела к трехкратному росту цен на газ по сравнению с периодом активных поставок из России.