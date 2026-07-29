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Топливо и долги бьют наотмашь: ФРС США столкнулась с тупиковой ситуацией из-за пустых кошельков

Экономика » Финансы

Экономика США может войти в фазу спада в четвертом квартале текущего года. К такому выводу пришла основатель Meredith Whitney Advisory Group Мередит Уитни, которая прогнозирует замедление темпов роста из-за исчерпания краткосрочных стимулов и снижения покупательной способности населения.

Деньги
Фото: www.pexels.com/ by Nicola Barts is licensed under Бесплатное использование
Деньги

В интервью Bloomberg аналитик отметила, что американская экономика теряет прежние драйверы развития. Среди факторов, которые перестали поддерживать рост, она выделила окончание положительного эффекта от проведения чемпионата мира по футболу и сокращение остатков бюджетных расходов.

В качестве индикатора ослабления потребительского спроса Мередит Уитни привела данные по еженедельным балансам кредитных карт. По её словам, скорость роста этих показателей сейчас ниже, чем в мае 2026 года. Дополнительным негативным фактором для домохозяйств стал рост цен на бензин, что ограничивает реальные расходы граждан.

Макроэкономист Артём Логинов объясняет, что снижение темпов роста кредитных лимитов в сочетании с ростом стоимости энергоносителей обычно ведет к сокращению совокупного спроса, что может стать сигналом для замедления ВВП.

Прогноз по ставке ФРС и долговой рынок

На фоне этих данных эксперт ожидает, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит процентную ставку без изменений на заседании 29 июля. Уитни отвергает мнение ряда организаций, включая Citadel Securities, о том, что неожиданное повышение ставки могло бы укрепить авторитет главы ФРС Кевина Уорша. По её мнению, создание главой регулятора пяти спецгрупп по политике является попыткой отложить принятие окончательных решений на несколько месяцев.

Особое внимание аналитик уделила рынку гособлигаций и жилью. Она утверждает, что ФРС будет сложно снизить долгосрочные ставки, так как текущая высокая доходность облигаций обусловлена не столько монетарными факторами, сколько фискальными проблемами — нежеланием правительства США ограничивать государственный долг.

Аналитик долгового рынка Мария Бубцева указывает, что когда рыночная доходность гособлигаций растет из-за опасений по поводу объемов госдолга, инструменты центрального банка по управлению краткосрочными ставками перестают эффективно влиять на длинный конец кривой доходности.

При этом Мередит Уитни опровергла тезис о том, что массовый выпуск облигаций технологическими корпорациями может вытеснить государственные бумаги с рынка. По её оценке, объемы частных заимствований ничтожны по сравнению с масштабами рынка гособлигаций США. Также она не считает всплеск первичных размещений акций (IPO) признаком того, что рынок достиг своего пика.

Экспертная проверка:
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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