Больше никаких талонов и лимитов: Ленинградская область преодолела критический сбой снабжения

Ситуация с поставками горючего в Ленинградской области стабилизировалась, а наиболее острый этап логистических и закупочных сложностей остался позади. По итогам совещания с руководителями крупнейших нефтяных компаний губернатор Александр Дрозденко сообщил, что вертикально интегрированные структуры начали поэтапно снимать ограничения на отпуск бензина и дизеля. Несмотря на то что 65 частных АЗС региона временно прекратили работу из-за ценового давления на оптовом рынке, системный дефицит удалось предотвратить без введения жестких мер контроля, таких как специальные талоны или графики заправки.
Основной удар кризиса пришелся на независимые сети заправочных станций. Из 359 АЗС, работающих на территории области, почти 20% приостановили деятельность. Главными факторами стали резкий взлет биржевых котировок и сложности с мелкооптовыми закупками. В то же время на станциях федеральных операторов топливо оставалось в наличии. Чтобы сбить волну ажиотажного спроса, компании "Газпром нефть", "Роснефть" и "Лукойл" ранее вводили лимиты на объем разовой заправки, но сейчас эти барьеры постепенно демонтируются. На текущий момент рынок нефтепродуктов возвращается к привычному балансу, обеспечивая потребности частного транспорта.
"Стабилизация ситуации в Ленобласти подтверждает общую тенденцию по стране. Компании адаптировали логистику после завершения ремонтов на ряде заводов, что позволило насытить розничное звено и отказаться от заградительных лимитов на объем заправки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.
Наиболее чувствительная обстановка зафиксирована в Лодейнопольском и Подпорожском районах, где плотность заправочной инфраструктуры традиционно ниже. Для решения проблемы власти региона достигли договоренности с крупными нефтяными корпорациями: они возьмут на себя бесперебойное снабжение местных частных АЗС. Это позволит избежать "топливных пустынь" на окраинах области. Параллельно с этим власти внимательно следят за тем, как мировой рынок нефти и внешние факторы влияют на внутреннее ценообразование, чтобы не допустить нового витка спекуляций.
"Для обеспечения стабильности в отдаленных районах критически важно прямое взаимодействие правительства с крупными поставщиками. Внеплановые поставки в Лодейное Поле и Подпорожье — это мера ручного управления, которая купирует риски локального дефицита", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
После прохождения пика дефицита приоритеты смещаются в сторону агропромышленного комплекса и энергетики. В регионе стартует уборочная кампания и заготовка кормов, что требует существенных объемов дизельного топлива. Кроме того, правительство Ленобласти совместно с федеральным Минэнерго формирует графики накопления резервов для котельных. Жидкое топливо необходимо доставить на объекты, которые не подключены к газовым сетям, до наступления устойчивых холодов.
"Налоговая нагрузка и акцизная политика продолжают влиять на маржинальность АЗС, однако текущий контроль со стороны профильных министерств позволяет удерживать цены на социально значимом уровне в период высокого спроса у аграриев", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.
|Событие / Показатель
|Последствия и эффект
|Рост биржевых цен на бензин
|Временное закрытие 65 частных АЗС в Ленобласти
|Снятие лимитов крупными сетями
|Постепенное исчезновение очередей и ажиотажа
|Старт уборочной кампании
|Приоритетное выделение объемов дизеля для фермеров
|Прямые поставки в Лодейное Поле
|Гарантированное наличие горючего в удаленных районах
1. Остались ли ограничения на продажу бензина в канистры?
В большинстве сетевых АЗС сохраняется запрет на отпуск топлива в тару клиента. Эта мера направлена на борьбу с перекупщиками, которые пытаются заработать на перепродаже горючего в периоды колебаний спроса.
2. Почему закрылись только частные заправки?
Независимые сети закупают топливо на бирже или мелким оптом. Когда закупочная цена становится выше розничной, работа таких станций превращается в убыточную, что вынуждает владельцев временно консервировать точки.
3. Повлияет ли ситуация на стоимость проезда в транспорте?
Поскольку системного дефицита удалось избежать, а крупные компании сдерживают цены, предпосылок для резкого изменения тарифов в Ленинградской области из-за логистики ГСМ на текущий момент нет.
4. Хватит ли топлива для отопления домов?
Правительство региона уже начало формирование запасов для негазифицированных котельных. Контроль за логистикой жидкого топлива для ЖКХ выделен в отдельную приоритетную задачу на осень.
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