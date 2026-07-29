Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Главный секрет урожая: как прекратить войну с местной почвой и заставить участок работать на вас
Рано срежешь — кисло, поздно — гниль: виноград выдаёт зрелость по трём верным признакам
Шелковый пар и пряный шафран: секрет азербайджанской бугламы, которая тает во рту
Красота на фото, характер за кадром: кошки с диким видом требуют выбора не только по окрасу
Пока Китай ждёт продаж, Россия уже заказывает: новый BMW X5 приедет с необычным вторым рядом
Первые годы решают многое: экранное время в младенчестве связали с будущими проблемами обучения
Haval готовит большой шаг вперед: новый кроссовер получит салон будущего и новую технологию
Твердый капучино в стакане: как превратить растворимый кофе и сгущенку в желейный шедевр
Чем тише старт, тем громче результат: возвращение к тренировкам держится на семи шагах

Больше никаких талонов и лимитов: Ленинградская область преодолела критический сбой снабжения

Экономика » Сырье » Нефть

Ситуация с поставками горючего в Ленинградской области стабилизировалась, а наиболее острый этап логистических и закупочных сложностей остался позади. По итогам совещания с руководителями крупнейших нефтяных компаний губернатор Александр Дрозденко сообщил, что вертикально интегрированные структуры начали поэтапно снимать ограничения на отпуск бензина и дизеля. Несмотря на то что 65 частных АЗС региона временно прекратили работу из-за ценового давления на оптовом рынке, системный дефицит удалось предотвратить без введения жестких мер контроля, таких как специальные талоны или графики заправки.

Женщина заправляет машину
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина заправляет машину

Причины временного закрытия станций и текущие лимиты

Основной удар кризиса пришелся на независимые сети заправочных станций. Из 359 АЗС, работающих на территории области, почти 20% приостановили деятельность. Главными факторами стали резкий взлет биржевых котировок и сложности с мелкооптовыми закупками. В то же время на станциях федеральных операторов топливо оставалось в наличии. Чтобы сбить волну ажиотажного спроса, компании "Газпром нефть", "Роснефть" и "Лукойл" ранее вводили лимиты на объем разовой заправки, но сейчас эти барьеры постепенно демонтируются. На текущий момент рынок нефтепродуктов возвращается к привычному балансу, обеспечивая потребности частного транспорта.

"Стабилизация ситуации в Ленобласти подтверждает общую тенденцию по стране. Компании адаптировали логистику после завершения ремонтов на ряде заводов, что позволило насытить розничное звено и отказаться от заградительных лимитов на объем заправки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Логистическая поддержка отдаленных районов

Наиболее чувствительная обстановка зафиксирована в Лодейнопольском и Подпорожском районах, где плотность заправочной инфраструктуры традиционно ниже. Для решения проблемы власти региона достигли договоренности с крупными нефтяными корпорациями: они возьмут на себя бесперебойное снабжение местных частных АЗС. Это позволит избежать "топливных пустынь" на окраинах области. Параллельно с этим власти внимательно следят за тем, как мировой рынок нефти и внешние факторы влияют на внутреннее ценообразование, чтобы не допустить нового витка спекуляций.

"Для обеспечения стабильности в отдаленных районах критически важно прямое взаимодействие правительства с крупными поставщиками. Внеплановые поставки в Лодейное Поле и Подпорожье — это мера ручного управления, которая купирует риски локального дефицита", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Подготовка к отопительному сезону и аграрным работам

После прохождения пика дефицита приоритеты смещаются в сторону агропромышленного комплекса и энергетики. В регионе стартует уборочная кампания и заготовка кормов, что требует существенных объемов дизельного топлива. Кроме того, правительство Ленобласти совместно с федеральным Минэнерго формирует графики накопления резервов для котельных. Жидкое топливо необходимо доставить на объекты, которые не подключены к газовым сетям, до наступления устойчивых холодов.

"Налоговая нагрузка и акцизная политика продолжают влиять на маржинальность АЗС, однако текущий контроль со стороны профильных министерств позволяет удерживать цены на социально значимом уровне в период высокого спроса у аграриев", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Событие / Показатель Последствия и эффект
Рост биржевых цен на бензин Временное закрытие 65 частных АЗС в Ленобласти
Снятие лимитов крупными сетями Постепенное исчезновение очередей и ажиотажа
Старт уборочной кампании Приоритетное выделение объемов дизеля для фермеров
Прямые поставки в Лодейное Поле Гарантированное наличие горючего в удаленных районах

Ответы на популярные вопросы о топливном снабжении

1. Остались ли ограничения на продажу бензина в канистры?

В большинстве сетевых АЗС сохраняется запрет на отпуск топлива в тару клиента. Эта мера направлена на борьбу с перекупщиками, которые пытаются заработать на перепродаже горючего в периоды колебаний спроса.

2. Почему закрылись только частные заправки?

Независимые сети закупают топливо на бирже или мелким оптом. Когда закупочная цена становится выше розничной, работа таких станций превращается в убыточную, что вынуждает владельцев временно консервировать точки.

3. Повлияет ли ситуация на стоимость проезда в транспорте?

Поскольку системного дефицита удалось избежать, а крупные компании сдерживают цены, предпосылок для резкого изменения тарифов в Ленинградской области из-за логистики ГСМ на текущий момент нет.

4. Хватит ли топлива для отопления домов?

Правительство региона уже начало формирование запасов для негазифицированных котельных. Контроль за логистикой жидкого топлива для ЖКХ выделен в отдельную приоритетную задачу на осень.

Читайте также

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов, макроэкономист Артём Логинов, налоговый консультант Ирина Зайцева.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
В Республике Алтай бензин стали продавать только по документам СТС
Алтайский край
В Республике Алтай бензин стали продавать только по документам СТС
Ольга Орлова раскрыла тайну встреч с сыном Жанны Фриске: о чём она договорилась с Шепелевым
Шоу-бизнес
Ольга Орлова раскрыла тайну встреч с сыном Жанны Фриске: о чём она договорилась с Шепелевым
Такое решение потребовало вмешательства МИД: Филипп Киркоров завершил сложный процесс в Москве
Шоу-бизнес
Такое решение потребовало вмешательства МИД: Филипп Киркоров завершил сложный процесс в Москве
Популярное
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса

Попытка Еревана вернуть доступ к российскому рынку столкнулась с неожиданным условием Москвы, которое ставит под удар весь бизнес республики.

Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет «Красный бархат» получается нежным и нарядным
Звезды теперь создадут на Земле: технологический рывок Китая оставил мировых лидеров позади
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН Любовь Степушова Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Взгляд стал мутным и кожа посерела: борьба с онкологией изменила жизнь Маргариты Симоньян
Ольга Орлова раскрыла тайну встреч с сыном Жанны Фриске: о чём она договорилась с Шепелевым
Золотистый лаваш и сочная зелень: экспресс-пирожки с яйцом для идеального семейного утра
Золотистый лаваш и сочная зелень: экспресс-пирожки с яйцом для идеального семейного утра
Последние материалы
Красота на фото, характер за кадром: кошки с диким видом требуют выбора не только по окрасу
Пока Китай ждёт продаж, Россия уже заказывает: новый BMW X5 приедет с необычным вторым рядом
Первые годы решают многое: экранное время в младенчестве связали с будущими проблемами обучения
Haval готовит большой шаг вперед: новый кроссовер получит салон будущего и новую технологию
Твердый капучино в стакане: как превратить растворимый кофе и сгущенку в желейный шедевр
Чем тише старт, тем громче результат: возвращение к тренировкам держится на семи шагах
Покос только злит зеленого монстра: почему триммер не спасает от борщевика и что делать вместо этого
Завод в Шушарах резко сменил приоритеты: серийная сборка новой версии кроссовера уже началась
Дорого, стильно, свежо: 9 безупречных белых вещей, которые выглядят на миллион
Всего 20 минут вместо долгого ожидания: создан способ печати контактных линз под форму глаза
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.