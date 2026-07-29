Больше никаких талонов и лимитов: Ленинградская область преодолела критический сбой снабжения

Ситуация с поставками горючего в Ленинградской области стабилизировалась, а наиболее острый этап логистических и закупочных сложностей остался позади. По итогам совещания с руководителями крупнейших нефтяных компаний губернатор Александр Дрозденко сообщил, что вертикально интегрированные структуры начали поэтапно снимать ограничения на отпуск бензина и дизеля. Несмотря на то что 65 частных АЗС региона временно прекратили работу из-за ценового давления на оптовом рынке, системный дефицит удалось предотвратить без введения жестких мер контроля, таких как специальные талоны или графики заправки.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина заправляет машину

Причины временного закрытия станций и текущие лимиты

Основной удар кризиса пришелся на независимые сети заправочных станций. Из 359 АЗС, работающих на территории области, почти 20% приостановили деятельность. Главными факторами стали резкий взлет биржевых котировок и сложности с мелкооптовыми закупками. В то же время на станциях федеральных операторов топливо оставалось в наличии. Чтобы сбить волну ажиотажного спроса, компании "Газпром нефть", "Роснефть" и "Лукойл" ранее вводили лимиты на объем разовой заправки, но сейчас эти барьеры постепенно демонтируются. На текущий момент рынок нефтепродуктов возвращается к привычному балансу, обеспечивая потребности частного транспорта.

"Стабилизация ситуации в Ленобласти подтверждает общую тенденцию по стране. Компании адаптировали логистику после завершения ремонтов на ряде заводов, что позволило насытить розничное звено и отказаться от заградительных лимитов на объем заправки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Логистическая поддержка отдаленных районов

Наиболее чувствительная обстановка зафиксирована в Лодейнопольском и Подпорожском районах, где плотность заправочной инфраструктуры традиционно ниже. Для решения проблемы власти региона достигли договоренности с крупными нефтяными корпорациями: они возьмут на себя бесперебойное снабжение местных частных АЗС. Это позволит избежать "топливных пустынь" на окраинах области. Параллельно с этим власти внимательно следят за тем, как мировой рынок нефти и внешние факторы влияют на внутреннее ценообразование, чтобы не допустить нового витка спекуляций.

"Для обеспечения стабильности в отдаленных районах критически важно прямое взаимодействие правительства с крупными поставщиками. Внеплановые поставки в Лодейное Поле и Подпорожье — это мера ручного управления, которая купирует риски локального дефицита", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Подготовка к отопительному сезону и аграрным работам

После прохождения пика дефицита приоритеты смещаются в сторону агропромышленного комплекса и энергетики. В регионе стартует уборочная кампания и заготовка кормов, что требует существенных объемов дизельного топлива. Кроме того, правительство Ленобласти совместно с федеральным Минэнерго формирует графики накопления резервов для котельных. Жидкое топливо необходимо доставить на объекты, которые не подключены к газовым сетям, до наступления устойчивых холодов.

"Налоговая нагрузка и акцизная политика продолжают влиять на маржинальность АЗС, однако текущий контроль со стороны профильных министерств позволяет удерживать цены на социально значимом уровне в период высокого спроса у аграриев", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Событие / Показатель Последствия и эффект Рост биржевых цен на бензин Временное закрытие 65 частных АЗС в Ленобласти Снятие лимитов крупными сетями Постепенное исчезновение очередей и ажиотажа Старт уборочной кампании Приоритетное выделение объемов дизеля для фермеров Прямые поставки в Лодейное Поле Гарантированное наличие горючего в удаленных районах

Ответы на популярные вопросы о топливном снабжении

1. Остались ли ограничения на продажу бензина в канистры?

В большинстве сетевых АЗС сохраняется запрет на отпуск топлива в тару клиента. Эта мера направлена на борьбу с перекупщиками, которые пытаются заработать на перепродаже горючего в периоды колебаний спроса.

2. Почему закрылись только частные заправки?

Независимые сети закупают топливо на бирже или мелким оптом. Когда закупочная цена становится выше розничной, работа таких станций превращается в убыточную, что вынуждает владельцев временно консервировать точки.

3. Повлияет ли ситуация на стоимость проезда в транспорте?

Поскольку системного дефицита удалось избежать, а крупные компании сдерживают цены, предпосылок для резкого изменения тарифов в Ленинградской области из-за логистики ГСМ на текущий момент нет.

4. Хватит ли топлива для отопления домов?

Правительство региона уже начало формирование запасов для негазифицированных котельных. Контроль за логистикой жидкого топлива для ЖКХ выделен в отдельную приоритетную задачу на осень.

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