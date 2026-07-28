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Дешевая нефть перестала спасать рынок: дефицит топлива резко изменил правила нефтяной торговли

Экономика » Сырье » Нефть

Мировой рынок нефтепродуктов демонстрирует дефицит предложения на фоне падения цен на сырую нефть. Это привело к рекордному росту перерабатывающей маржи — разницы между стоимостью сырья и ценой готового топлива.

Волга. Танкер "Волгонефть-264"
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Волга. Танкер "Волгонефть-264"

Текущая динамика указывает на то, что узким местом системы стали не объемы добычи нефти, а мощности по ее переработке и логистические цепочки распределения. Снижение стоимости барреля сырой нефти в последние пять месяцев не привело к удешевлению бензина или дизельного топлива, так как предложение готовых продуктов растет медленнее, чем спрос.

Причины дефицита готового топлива

Основным фактором давления на рынок стали геополитические риски в районе Ормузского пролива, которые нарушили привычные маршруты поставок и работу НПЗ. Ситуация усугубилась сезонными колебаниями спроса и плановыми ремонтами на крупных заводах, что временно сократило объем выпуска светлых нефтепродуктов.

Аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов отмечает, что в таких условиях стоимость переработки растет независимо от котировок сырья, поскольку рынок реагирует на физическую нехватку топлива, а не на финансовые показатели нефтяных фьючерсов.

Значение для России

Для российской экономики высокая перерабатывающая маржа создает условия для увеличения прибыли отечественных НПЗ при условии сохранения экспортных каналов сбыта. Однако дефицит нефтепродуктов на мировом рынке может усилить давление на внутренний рынок РФ, создавая стимулы для роста экспорта готового топлива в ущерб внутреннему потреблению.

Макроэкономист Артём Логинов указывает, что разрыв между ценой сырья и стоимостью продуктов меняет структуру нефтегазовых доходов: значительная часть прибыли смещается из сектора добычи в сектор переработки и сбыта.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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