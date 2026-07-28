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Объем внутрироссийской погрузки удобрений превысил 2 млн тонн

Экономика

Экспорт химических и минеральных удобрений в июне вырос на 11,2%, достигнув 3,8 млн тонн. Основной поток грузов распределился между портами Северо-Запада и Юга России, при этом перевозки в восточном направлении существенно сократились.

Поезд на фоне заката
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Поезд на фоне заката

Потоком экспортных отгрузок стали портовые направления, на которые пришлось 3,5 млн тонн продукции, что на 20,4% больше прошлогоднего показателя. Лидером стал Северо-Запад: через порты этого региона перевезли более 3,1 млн тонн (+20,2%). Южные порты приняли 355 тыс. тонн груза, прибавив к объему 26,9%.

Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин отмечает, что такая переориентация потоков в сторону западных и южных хабов при одновременном падении перевозок на Дальний Восток (где объем упал на 50,5% до 9,6 тыс. тонн) отражает изменение логистических цепочек и рынков сбыта продукции.

Внутрироссийский рынок в июне показал объем погрузки свыше 2 млн тонн. Основными центрами отправки стали Пермский край (1,7 млн тонн), Мурманская область (1,2 млн тонн) и Вологодская область (700 тыс. тонн).

Параллельно растет доля контейнеризации перевозок: объем в этом сегменте увеличился на 9,7%. В контейнерах перевезли 370 тыс. тонн удобрений, что в эквиваленте составляет 13,5 тыс. ДФЭ.

Экспертная проверка:
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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