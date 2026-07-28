Топливный баланс возвращается: Россия начала стабилизировать поставки бензина после ремонтов НПЗ

Снабжение внутреннего рынка России топливом начало стабилизироваться после завершения плановых ремонтов на ряде нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, отметив восстановление баланса между спросом и предложением.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Бензоколонки на заправке

Несмотря на общую положительную динамику, перебои с поставками сохраняются в ряде регионов Сибири. В частности, правительство совместно с нефтяниками и местными властями координирует дополнительные объемы топлива для Якутии, Иркутской области, Забайкальского края, Алтайского края и Республики Алтай.

Аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов поясняет, что региональные дефициты часто связаны с логистическими ограничениями или неравномерным выходом НПЗ из ремонтов, поэтому стабилизация в удаленных субъектах может занять больше времени, чем в центральных частях страны.

Временные меры по наполнению рынка

Для оперативного покрытия дефицита бензина правительство временно разрешило выпуск топлива экологического класса Евро-3. По словам вице-премьера, эта мера носит исключительный характер. В штатном режиме отрасль должна производить только бензин пятого класса (Евро-5) с более высокими экологическими показателями, так как производственных мощностей для этого достаточно.

Параллельно с внутренними мерами Россия договорилась с Казахстаном о взаимных поставках нефтепродуктов. В случае необходимости в РФ будут импортированы имеющиеся в соседней республике излишки топлива, хотя их объемы оцениваются как небольшие.

"Допуск топлива Евро-3 — это классический инструмент быстрого реагирования при дефиците, позволяющий задействовать старые мощности или запасы, но он не может быть долгосрочным из-за экологических норм и требований к качеству современного автопарка", — отметил аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов