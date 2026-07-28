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Ормузский пролив изменил маршруты: Индия начала переключать нефтяные закупки на новые страны

Экономика » Сырье » Нефть

Индийские нефтеперерабатывающие заводы начали переориентировать закупки сырой нефти на Анголу и Венесуэлу. Поводом стал рост напряженности в Ормузском проливе, который привел к сбоям в поставках из Ближнего Востока.

Флаг Индии
Фото: commons.wikimedia.org by Yann Forget, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Индии

Логистический разрыв возник из-за задержек танкеров и повышения рисков при транспортировке грузов через ключевой морской коридор. Чтобы избежать остановки заводов, Индия перешла к поиску альтернативных поставщиков в Африке и Южной Америке.

Ангола увеличила экспорт нефти для удовлетворения возросшего спроса со стороны индийских компаний. Для переработчиков эта страна стала приоритетной из-за доступных мощностей по добыче и налаженных маршрутов доставки. Параллельно вырос интерес к венесуэльской нефти: несмотря на внутренние экономические проблемы, Каракас предложил конкурентные цены, что сделало его сырье привлекательной альтернативой ближневосточному.

Макроэкономист Артём Логинов отмечает, что переключение одного из крупнейших мировых импортеров на новые направления меняет структуру торговых потоков и может привести к росту цен на сорта нефти из Африки и Латинской Америки из-за резкого скачка спроса.

Для России данная ситуация создает условия для усиления конкуренции. Индия, стремясь диверсифицировать поставки и снизить зависимость от одного региона, начинает активнее работать с удаленными рынками, что в долгосрочной перспективе может привести к пересмотру долей различных производителей в ее импортном балансе.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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