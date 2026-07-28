Чистая прибыль "Газпрома" за первое полугодие 2026 года составила 78,4 млрд рублей

"Газпром" по итогам первого полугодия 2026 года вышел на чистую прибыль в размере 78,4 млрд рублей. Согласно отчетности компании по российским стандартам бухучета (РСБУ), это позволило перекрыть убыток в 10,76 млрд рублей за аналогичный период 2025 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Боевая машина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Офис ПАО "Газпром" в Москве

Положительный итоговый результат за шесть месяцев был обеспечен сильными показателями первого квартала, когда прибыль составила 147,55 млрд рублей. Однако во втором квартале ситуация изменилась: компания зафиксировала чистый убыток в размере 69,2 млрд рублей.

Выручка концерна за январь — июнь выросла на 2,9% и достигла 3,138 трлн рублей. Валовая прибыль увеличилась на 15%, составив 1,082 трлн рублей. Прибыль до уплаты налогов достигла 75,9 млрд рублей против убытка в 31 млрд рублей годом ранее.

Финансовый аналитик Никита Волков отмечает, что резкий переход от прибыли в первом квартале к убытку во втором указывает на высокую волатильность операционных результатов. Это может быть связано с сезонностью или разовыми списаниями, что делает итоговую прибыль за полугодие менее устойчивой.

Долги и дивидендная политика

Компания продолжает работу по оптимизации баланса. Кредиторская задолженность снизилась до 969 млрд рублей с 1,172 трлн рублей на конец 2025 года. В то же время дебиторская задолженность выросла — до 1,261 трлн рублей против 1,145 трлн рублей в конце прошлого года.

На фоне этих показателей "Газпром" четвертый год подряд не выплачивает дивиденды. Совет директоров рекомендовал не начислять выплаты по итогам 2025 года, чтобы направить свободные средства на инвестиционные проекты и снижение долговой нагрузки. Последние дивиденды акционеры получали за первое полугодие 2022 года.

Макроэкономист Артём Логинов поясняет, что отсутствие выплат обусловлено приоритетом государственного инвестирования в инфраструктуру и необходимостью сдерживать долговую нагрузку. По данным МСФО за 2025 год, чистая прибыль составила 1,307 трлн рублей, но коэффициент чистый долг/EBITDA вырос до 2,07. Согласно внутренним правилам компании, выплаты могут быть скорректированы или отменены, если этот показатель превысит порог в 2,5.

Экспертная проверка: финансовый аналитик Никита Волков

макроэкономист Артём Логинов