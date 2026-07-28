Пассажиропоток аэропортов Узбекистана вырос на 16% в первом полугодии 2026 года

Аэропорты Узбекистана в первом полугодии 2026 года обслужили 64 831 рейс, что на 8% больше, чем за тот же период 2025 года. Пассажиропоток вырос на 16% и составил 8 153 470 человек, а грузооборот увеличился на 33% до 51 546 тонн. Об этом сообщает AVIA. RU со ссылкой на данные оператора "Uzbekistan Airports".

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Грузовой самолет и погрузка

Международный сегмент остаётся драйвером роста: 47 371 рейс и 6,7 млн пассажиров приходятся на внешние направления, тогда как внутренние линии обеспечили 17 460 рейсов и 1,45 млн пассажиров. Грузовые показатели демонстрируют высокую динамику на фоне расширения парка грузовых бортов и роста экспортно-импортных потоков через авиационные хабы.

Ташкент концентрирует два трети трафика

Столичный аэропорт обработал 40 283 рейса (+7%), 5,36 млн пассажиров (+17%) и 48 170 тонн груза (+33%). Результат обусловлен системным расширением маршрутной сети. В первом полугодии в Ташкент вошли новые перевозчики и запустились прямые рейсы в Шанхай (China Eastern), Сеул (Asiana Airlines) и Ереван (Shirak Avia). Авиакомпании-резиденты увеличили частоты на базовых направлениях и открыли новые международные маршруты, что укрепило роль аэропорта как главной транзитной Drehscheibe региона.

Эффект реконструкции в Андижане и рост туристических направлений

Наиболее выраженная динамика зафиксирована в Андижане — прирост пассажиропотока составил 2249%. Аэропорт был открыт 20 марта 2025 года после полной модернизации аэродромного комплекса, ставшей способной принимать современные широкофюзеляжные ВС. Сравнение идёт с периодом, когда объект не функционировал в полном объёме, поэтому статистический базовый эффект накладывается на реальный запуск новых рейсов.

Существенный прирост показывают Термез (+52%), Ургенч (+24%) и Нукус (+23%). Во всех трёх случаях рост формировался за счёт открытия новых международных маршрутов и наращивания внутренних частот в преддверии и в ходе туристического сезона.

Снижение в ряде регионов: перестройка сети и внешние факторы

В аэропортах Ферганы, Намангана, Карши и Навои отмечено снижение отдельных показателей. Причины — изменение структуры маршрутной сети, корректировка спроса на конкретных направлениях и влияние геополитической ситуации, повлекшей пересмотр расписания авиаперевозчиками. Несмотря на локальные провалы, общая система аэропортов Узбекистана сохранила устойчивую положительную динамику.

Рост пассажиропотока в Узбекистане формируется по классической хаб-спицевой модели: Ташкент накапливает транзит и дальние маршруты, а региональные аэропорты развиваются за счёт точечных международных рейсов и внутренней связности. Открытие Андижана для широкофюзеляжей меняет геометрию сети — становится возможным вывод на прямые рейсы вблизи крупных промышленных и туристических центров Ферганской долины без обязательного пересадки в столице. Снижение в Фергане и Намангане частично компенсируется этим перераспределением. Геополитический фактор заставляет перевозчиков пересматривать расписание на южном и западном направлениях, но общий вектор — диверсификация входа иностранных авиакомпаний и рост частот резидентов, — подтвердил эксперт гражданской авиации Анатолий Журин.

Ключевым итогом полугодия стал баланс между агрессивным расширением международной программы в Ташкенте, инвестиционным эффектом от реконструкции региональных узлов и адаптацией сети к внешним ограничениям. Грузовой сегмент демонстрирует наибольший темп роста, что сигнализирует о повышении роли авиаперевозок в внешнеторговой логистике страны.

Экспертная проверка: эксперт гражданской авиации эксперт гражданской авиации Анатолий Журин